سيطرت شركة سامسونج على مبيعات الهواتف الذكية في العالم، وذلك وفقا لتقرير منشور عبر شركة البانات الدولية، واحتلت الشركة الكورية الجنوبية المركز الأول بأكبر حصة سوقية حيث استحوذت على 22.8% من مجمل مبيعات الهواتف الذكية، بينما جاءت شركة آبل الأميركية بالمركز الثاني بحصة سوقية بلغت 14.9%.

وفي المراكز التالية جاءت شركات: هواوي بحصة قدرها 7.4% ومن ثم أوبو.

وفي السوق الصيني احتلت شركة اوبو الصدارة خلال عام 2016 بحصة سوقية بلغت 16.8%، وجاءت شركة هواوي في المرتبة الثانية بحصة 16.4 ومن ثم شركة فيفو وابل بحصة سوقية 14.8% و9.6% على التوالي.