أعلنت المجموعة البترولية المستقلة، انتهاء الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، ليرتفع رأس المال إلى 18.8 مليون دينار، بزيادة تقدر بـ 3.6 ملايين دينار، حيث تم الاكتتاب في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، وقدرها 36.2 مليون سهم تقريبا. وأوضحت المجموعة، في بيان للبورصة، أن حقوق المساهمين ارتفعت نتيجة علاوة إصدار بقيمة 7.2 ملايين دينار، مشيرة إلى أن أثر ذلك سيظهر في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الجاري. وكان مجلس إدارة بترولية أوصى في اجتماعه الأخير بزيادة رأس المال إلى 18.8 مليون دينار، من خلال إصدار 36.2 مليون سهم، بزيادة نسبتها 25%.

أخبار السوق«البحرينية الكويتية» تستحوذعلى 2.2 مليون سهم في «التكافل الدولية»

قالت شركتا البحرينية الكويتية للتأمين، والتكافل الدولية، إنه تم إغلاق عرض الاستحواذ الإلزامي غير المشروط على أسهم التكافل، موضحين أنه تم التنازل عن 2.2 مليون سهم في أسهم التكافل بما يمثل نحو 3.6% من إجمالي أسهمها.

وطبقا لبيان الشركتين للبورصة، فإن «البحرينية الكويتية» قامت بإيداع وحفظ المقابل النقدي 95 فلسا للسهم للتسوية لعدد الأسهم المتنازل عنها. وفي 29 يونيو الجاري، وهو تاريخ تسوية العرض، ستقوم بورصة البحرين بتنفيذ عملية نقل الأسهم وتحديث سجل مساهمي التكافل لتعكس التغيير في الملكية.

وكانت البحرينية الكويتية قد أعلنت في 20 أبريل الماضي عزمها الاستحواذ على كل الأسهم المتبقية من التكافل، والتي تمثل 36.3% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة.

يشار إلى أن الشركتين قد أعلنتا بنهاية مايو الماضي أنه تحدد يوم 5 يونيو الجاري، آخر موعد لإرسال عرض البحرينية بالاستحواذ على 36.3% في أسهم التكافل إلى المساهمين، بينما سيبدأ تاريخ العرض من 6 يونيو الحالي وحتى 20 يونيو.

وفى 2 أبريل الماضي، أعلنت البحرينية الكويتية عن صفقة استحواذ بقيمة إجمالية 1.3 مليون دينار بحريني، لترفع حصتها في رأسمال التكافل الدولية من 40.9% إلى 63.6%.

تابعة لـ«الأمان» تستحوذ على حصةفي «منارات» بـ1.2 مليون دينار

استحوذت شركة البيروني للتجارة العامة التابعة والمملوكة بنسبة 100% لشركة الأمان للاستثمار، على حصة مسيطرة في شركة منارات للخدمات التعليمية، بقيمة 1.2 مليون دينار.

وطبقا لإفصاح الأمان للبورصة، فإنه لا يمكن التنبؤ حاليا بالأثر المالي للصفقة، موضحة أنه سيظهر في البيانات المالية المجمعة لشركة الأمان ابتداء من 30 يونيو الجاري.

«المزايا»: الانكشاف على السوق القطري محدود

أعلنت شركة المزايا القابضة أن انكشافها على السوق القطري محدود جدا. وتابعت الشركة في بيان للبورصة أنها تخارجت من استثمارها المباشر في شركة مزايا قطر عام 2015، ولكنها مازالت تمتلك نحو 0.05% في مزايا قطر، وهي نسبة محدودة جدا.

وأشارت مزايا القابضة إلى أنها تمتلك حصة 17.5% في شركة قطر الأولى للتطوير العقاري التي تمتلك استثمارات عقارية قيد الإنشاء بدولة قطر.

17.6 مليون دينارقيمة صفقتين خاصتين لـ «الخليج»

أعلنت بورصة الكويت، موافقتها على طلب إتمام صفقتين ذات طبيعة خاصة على أسهم بنك الخليج، بإجمالي بلغ 74.2 مليون سهم، وبقيمة 17.6 مليون دينار. وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن سعر الشراء للسهم الواحد بالصفقة يقدر بـ 238 فلسا، مشيرة إلى أن الصفقة الأولى بقيمة 15.46 مليون دينار، موزعة على 64.94 مليون سهم. وتابعت أن الصفقة الثانية بعدد 9.29 ملايين سهم، بقيمة 2.21 مليون دينار.

إحالة دعوى «سنام» ضد«التاجر الكويتي» للخبراء

قضت محكمة أول درجة بإحالة دعوى شركة سنام العقارية ضد شركة التاجر الكويتي العقارية إلى لجنة الخبراء، محددة جلسة 6 سبتمبر المقبل لسداد أمانة الخبير، و18 أكتوبر 2017 لورود التقرير. وبحسب بيان «سنام» للبورصة، فإن موضوع القضية خاص بندب خبير لتصفية حساب معها تمهيدا لإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبرة.