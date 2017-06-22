توصلت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، لاتفاق مع أحد العملاء المتعثرين منذ عام 2010 لتسوية وإعادة جدولة مديونية قائمة بـ 3.35 ملايين دينار، وذلك بإدخال أصل عقاري مدر وإعادة جدولة جزء من المديونية لمدة عامين.



وأوضحت «كفيك» في بيان للبورصة أنه تبعا لتلك التسوية سيتم تحقيق أثر إيجابي على أرباح الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 320 ألف دينار.



وتابعت أن الأثر الإيجابي للتسوية سيظهر على نتائج الربع الثالث من 2017، بتسجيل إيرادات عقارية بمبلغ 40 ألف دينار، مع انخفاض الديون غير المنتظمة في المحفظة الائتمانية بقيمة 3.35 ملايين دينار.



وكانت الشركة تحولت للربحية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 146 ألف دينار، مقابل خسائر قيمتها 255 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي.