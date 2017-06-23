الزيارات باتت تقليداً يجسد أولوية التواصل والاهتمام ورعاية جميع فئات المجتمع

اختتم البنك في الآونة الأخيرة زياراته السنوية لتوزيع القرقيعان على عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية وجمعيات النفع العام، لمشاركتهم أوقاتا من الفرح وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وكجزء من العادات والتقاليد السنوية، قام بنك برقان بتوزيع هدايا القرقيعان على الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أنشطة عديدة مليئة بالفرح والسرور.

وقد غطت هذه الزيارات كلا من مركز الكويت للصحة النفسية، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH)، والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، وفريق «عبير 2» التطوعي لذوي الإعاقة الذهنية والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

ويسعى بنك برقان بشكل مستمر للقيام بهذه المبادرات بشكل سنوي حيث باتت تقليدا يجسد أولوية التواصل والاهتمام ورعاية جميع فئات المجتمع، وارتباطه بروح التراث الكويتي الغني والأصيل خلال شهر رمضان المبارك.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج بنك برقان الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معا لنكون التغيير»، الهادف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، إضافة إلى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الإيجابية ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.



ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ بنك برقان، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، بحيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.