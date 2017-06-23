سعيا للتواصل الدائم مع عملائه لتقديم أفضل الخدمات المصرفية في كل الأوقات، يعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك في فرعي «التجاري» في مطار الكويت الدولي «القادمون والجمارك» على مدار الساعة وأيام عطلة العيد، وفي حال كان أول أيام العيد السعيد يوم الأحد 25 يونيو 2017، فإن البنك سوف يعطل أعماله لمدة 3 أيام على أن يباشر أعماله يوم الأربعاء 28 يونيو 2017، أما في حال كان أول أيام العيد يوم الاثنين 26 يونيو، فإن البنك سوف يعطل أعماله لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم الأحد 25 يونيو حتى يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 على أن تباشر الفروع التالية أعمالها وتفتح أبوابها للجمهور الكريم يوم الخميس الموافق 29 يونيو، وهذه الفروع هي فرع مبارك الكبير«المركز الرئيسي»، فرع شرق الأحمدي، فرع صباح السالم، فرع شارع بيروت حولي، وفرع الجهراء.

وفي جميع الأحوال فإن البنك سوف يواصل الرد على استفسارات عملائه من خلال مركز الاتصال (888225-1) والذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة ويقوم بالرد عليها في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل.