أعلن بنك برقان أن فرع المطار سيتابع ساعات العمل الاعتيادية وذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك.



هذا وسيعمل الفرع ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10:30 مساء، وتعكس هذه المبادرة اهتمام البنك في تقديم كل الخدمات المصرفية للعملاء أثناء العطلة.

أما بالنسبة لمواعيد فروع بنك برقان (الفرع الرئيسي ـ الأحمدي ـ الشويخ الصناعية ـ حولي شارع تونس ـ الجهراء ـ السالمية ـ الفروانية) فستكون كالآتي: إذا كانت إجازة عيد الفطر تبدأ يوم الاثنين 26 يونيو فسيواصل البنك العمل يوم الخميس 29 يونيو ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 مساء، أما ما إذا كان أول أيام العيد يوم الأحد الموافق 25 يونيو فسيزاول البنك أعماله الاعتيادية يوم الأربعاء الموافق 28 الجاري.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول كل خدمات ومنتجات بنك برقان خلال أيام العيد، يتعين على العملاء الاتصال بمركز خدمة العملاء على 1804080.



وبهذه المناسبة، يتقدم بنك برقان لجميع العملاء بأطيب التهاني بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير.