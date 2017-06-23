تقدمت شركة المليح العقارية، بعرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة المدار للتمويل والاستثمار، وتمتلك المليح 67.8% من أسهم المدار.



وتابعت «المليح» في بيان للبورصة أمس أنها تقدمت بطلب لهيئة أسواق المال للموافقة على بيع ملكيتها في شركة المدار إلى أحد الأطراف.



وأظهرت بيانات الشركة ببورصة الكويت تملك الشيخة شيخة خالد جابر العلي الصباح ومجموعتها «المليح العقارية» لنحو 67.8% من أسهم الشركة بشكل مباشر وغير مباشر.



ويبلغ رأسمال المدار للتمويل 21.4 مليون دينار، موزعا على 213.8 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

وكانت الشركة حققت نحو 5.2 ملايين دينار خسائر خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر 2.7 مليون دينار في عام 2015.