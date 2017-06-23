قالت شركة منازل القابضة إن شركتها التابعة «منازل للتعمير»، قامت بالتخارج من استثمارها في أسهم شركة كويتية غير مدرجة بالبورصة.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن «منازل للتعمير» كانت قد وقعت عقد شراء تلك الأسهم بنسبة 99.8%، وتم تنفيذ الصفقة والإفصاح عنها في 9 أبريل 2017.

وأشارت الشركة الى أن التخارج من الصفقة المشار إليها، والتنازل عن الأسهم، جاء مقابل عقار قيمته 4.2 ملايين دينار.

وبناء عليه سوف تحقق الشركة، كما ذكرت في بيانها، أرباحا من التخارج قدرها 500 ألف دينار، سوف تدرج ضمن البيانات المالية للربع الثاني من عام 2017.