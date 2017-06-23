توقع تقرير حديث أن يتضاعف حجم سوق السندات في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، ليتجاوز نظيره في اليابان.



وقال بنك «يو بي إس» السويسري عبر مذكرة بحثية صادرة أمس، إن سوق السندات في الصين سوف يتضاعف من مستواه الحالي في غضون 5 سنوات.

ويرى البنك أن سوق السندات الحكومية المحلية في الصين سوف ينمو إلى أكثر من 3 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بمستواه الحالي والبالغ تريليون دولار.

وكانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف الائتماني للصين إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» في الشهر الماضي، بسبب أزمة الديون المتزايدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واعتمدت الصين على دعم الائتمان المحلي لتحفيز الإقراض والنمو الاقتصادي، ما تسبب في إثارة المخاوف بشأن ارتفاع حجم ديون الحكومات المحلية والشركات والأسر في البلاد.