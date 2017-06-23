الشمالي: العقار لايزال خياراً استثمارياً آمناً نسبياً

قال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمرون القابضة د.فهد الشمالي إن خطط الشركة المستقبلية ترتكز على إعادة ارتفاع قيمة استثماراتها، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري يسهم إلى حد كبير في تحول المستثمرين المحليين بشكل متزايد إلى قطاع العقارات.

وأضاف الشمالي خلال الجمعية العمومية للشركة أن ما يزيد من تفاؤل مجلس إدارة المستثمرون ان قناعة المستثمرين تتنامى بخصوص أن العقار لايزال خيارا استثماريا آمنا نسبيا يوفر لهم حماية من التضخم ومن حدوث تقلبات أخرى في سعر العملة، مشيرا إلى ان تخفيض قيمة الجنيه المصري يجعل السوق أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لجهة استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الجديدة، ما يسهم في تحسن قيمة استثمارات الشركة وإطفاء الخسائر الناتجة من انخفاض قيمة الاستثمارات وتحقيق عوائد إيجابية خلال العام 2017.

وحول الاستثمارات العقارية في الشركة، قال الشمالي ان «المستثمرون» بدأت بالفعل في تنفيذ خطة تطوير عدد من المشاريع العقارية على رأسها مشروع أرض جمهورية مصر العربية وهو المشروع العقاري المتميز على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع بالتعاون مع أحد أكبر الاستشاريين الهندسيين المرموقين كما تم الحصول على الموافقات المبدئية اللازمة من الجهات الحكومية المعنية للمضي قدما في تطوير الأرض، في الوقت الذي يجري فيه حاليا استكمال باقي التراخيص للوحدات المزمع تنفيذها في المشروع.



وأشار الشمالي إلى أهم المحطات الاستثمارية والنتائج المالية لـ«المستثمرون» في العام 2016، مبينا أن انعقاد جمعية الشركة هذه المرة يكتسب أهمية خاصة كونها تتزامن مع مرحلة مهمة من مراحل تطور الأداء المالي للمستثمرون خلال العام 2016.

ولفت الشمالي إلى أن من أبرز مؤشرات حسن أداء الشركة في العام الماضي تحقيق أرباح بقيمة 51 ألف دينار في 2016 مقابل خسائر بقيمة 548 ألفا في 2015.

وأشار إلى أنه رغم تحقيق «المستثمرون» أرباحا من استثمارات عقارية بقيمة 12.2 مليون دينار نتيجة لارتفاع القيمة العادلة لهذه الاستثمارات، لكنها سجلت في 2016 خسائر بقيمة 11.9 مليون دينار نتيجة تدعيم مخصصات المستثمرون مقابل ديون مشكوك في تحصيلها وخسائر انخفاض في قيمة شركات زميلة.