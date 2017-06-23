عقد بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 برئاسة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالوهاب الحلبي، حيث وافق المساهمون على توزيع 22.9 مليون دينار للمساهمين من خلال تخفيض رأس مال الشركة بإلغاء 229 مليون سهم (مستثنى منها أسهم الخزينة) بسعر 100 فلس لكل سهم تدفع للمساهم نقدا.



على أن يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بعد الانتهاء من عملية التخفيض ما يقارب 57 مليون دينار مع سيولة كافية لتمويل أعمال الشركة الأساسية.



وسوف يكون لعملية تخفيض رأس المال تأثير إيجابي مستقبلا سواء على العائد على حقوق المساهمين أو القيمة الدفترية للسهم.

وقال «غلوبل» في بيان صحافي انه تمت الموافقة على استقطاع نسبة وقدرها 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك بمبلغ 353.115 دينارا، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس لتتواءم مع قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وبنود أخرى.

يذكر أن «غلوبل» حققت 14.7 مليون دينار إيرادات و3.5 ملايين دينار أرباحا صافية في العام 2016 رغم البيئة الاقتصادية الصعبة والتوتر الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة.

وفي هذه المناسبة، تقدم الحلبي نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشكر إلى مساهمي الشركة وعملائها على ثقتهم ودعمهم المستمر، مؤكدا حرص الشركة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على تقديم قيمة مضافة لجميع الأطراف وخاصة في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.