الجناعي: أصول الشركة فاقت مطلوباتها بواقع 3.9 مرات قال رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف) براء الجناعي ان الشركة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق جملة من الإنجازات على صعيد ادائها المالي والتشغيلي رغم انخفاض إيرادات خدمات حقول النفط وتوقف الكثير من حفارات الشركة، علاوة على العوامل السلبية التي أحاطت بصناعة النفط بصفة عامة.



وأضاف الجناعي خلال الجمعية العمومية للشركة أن أبرز هذه الإنجازات تمثل في تجديد عقد الحفار البحري مع شركة بترول خليج السويس، وإعادة هيكلة شركة الهرم للحفر وتأهيلها واعتمادها كمقاول للحفر لدى شركة نفط الكويت.



وأوضح الجناعي انه جار حاليا اعتماد بتروغلف في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتيسير دخولها لهذه الأسواق.

وأشار الجناعي إلى ان بتروغلف نجحت في الفترة الماضية في تأهيل ودعم العديد من شركاتها التابعة علي رأسهم شركة الهرم للحفر في مصر والتي تم اعتمادها كمقاول حفر لدى شركة نفط الكويت ما ساهم إلي جانب الكثير من العوامل الأخرى في خفض خسائر الشركة إلى 1.2 مليون دينار مقابل 5.4 ملايين في 2016.



وأوضح أن انجازات بتروغلف في العام الماضي تضمنت أيضا دعم الاستثمارات المباشرة للشركة في قطاع الخدمات النفطية من خلال مجموعة شركات سوبيريور بأبو ظبي، وكذلك دعم استثمارات الشركة في مجال الاستكشافات البترولية من خلال تملكها لحصة قدرها 16.5% في حق التنقيب عن البترول في جزيرة سيرام- إندونيسيا.



وعرض الرئيس خلال الجمعية أهم الأحداث والنتائج المالية للشركة عن العام 2016، مشيرا إلى أبرز ملامحها والتي يأتي في مقدمتها خروج بتروغلف في حلة جديدة وتحقيقها ارباحا بقيمة 2.3 مليون دينار في ديسمبر 2016 مقارنة بخسائر قيمتها 7.3 ملايين دينار في ديسمبر 2015.

وبين الجناعي ان هذه الإنجازات انعكست على جهود تطوير الهيكل التمويلي للشركة، مضيفا ان الهيكل التمويلي للشركة في 2016 بدأ في صورة أفضل كثيرا عنه قياسا بعام 2015، حيث انخفضت نسبة المطلوبات وأصبحت أصول الشركة تفوق مطلوباتها بواقع 3.9 مرات في ديسمبر 2016 بعد أن كانت 3.5 مرات في 2015.

وأفاد براء الجناعي بان الشركة أصبحت تعتمد بصفة أساسية على تنويع مصادر الدخل والتوزيع الجغرافي المدروس والذي يساهم بدوره في تحقيق نتائج إيجابية على الأداء المالي لبتروغلف.