قال «باركليز» لأبحاث الأسهم إنه عدل بالخفض توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2017 إلى 52 دولارا للبرميل من 56 دولارا للبرميل ولعام 2018 إلى 57 دولارا للبرميل من 67 دولارا للبرميل.

وأضاف أن متوسط توقعات خام برنت لعام 2019 يظل دون تغيير عند 60 دولارا للبرميل.

وقال إنه على الرغم من أن انخفاض المخزونات القوى خلال النصف الثاني من العام قد يدعم ارتفاعا قريب المدى في أسعار النفط فقد تراجعت توقعات 2018، بسبب استمرار صمود إمداد النفط الأميركية وتوقعات بأن تتراجع أوپيك عن تخفيضات الإنتاج الراهنة.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار للنفط خلال تداولات أمس، بعد انخفاضها الاربعاء الماضي بسبب المخاوف بشأن النمو القوي لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الارتفاع عقب انخفاض الأسعار أمس الأول بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى لها خلال 10 أشهر، بعد أن أشارت بيانات إلى ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة إلى 9.35 ملايين برميل في الأسبوع الماضي أي أعلى بنسبة 8% تقريبا من نفس الفترة في العام الماضي، مما يشير إلى أن المنتجين الأميركيين أصبحوا أكثر كفاءة في مواجهة انخفاض الأسعار.

وقالت شركة «إيه إن زد» للأبحاث إن تخفيض «أوپيك» وحلفائها لإنتاجهم منذ يناير، قد شكل فرصة جيدة لارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وأيضا في ليبيا.

وأشار المحلل في «ساكسو بنك» «أول هانسن» إلى أن جهود الصين المستمرة لبناء احتياطيها من النفط والنمو السريع في ملكية السيارات في البلاد تمهد الطريق لمزيد من واردات النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 45.22 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام «نايمكس» الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 0.6% إلى 42.79 دولارا للبرميل.