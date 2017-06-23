انهارت قيمة العملة الرقمية «إثريوم» إلى 10 سنتات من حوالي 319 دولارا في ثوان معدودة خلال تعاملات بورصة «GDAX» الأربعاء الماضي، ويرجع ذلك إلى ما قيل إنها أوامر بيع بقيمة ملايين الدولارات.

ووفقا لما كتبه نائب رئيس «GDAX» «آدم وايت» عبر المدونة الخاصة بالبورصة، فإن الأوامر البيعية بقيمة ملايين الدولارات جاءت في نطاق بين 317.8 دولارا و224.5 دولارا، ومع الانخفاض التدريجي للأسعار تسبب 800 طلب آخر لوقف الخسارة في هبوط صاروخي للقيمة إلى 10 سنتات.

وطلب وقف الخسارة هو معاملة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد أن يصل الأصل المالي ـ الإثريوم في هذه الحالة ـ إلى سعر محدد.

ومع ذلك انتقد الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي البورصة، وادعوا وجود نشاط غير قانوني لم تفصح عنه، لكنها نفت ذلك بدورها.

وقال «وايت»: إن تحقيقاتنا الأولية لا تظهر أي دليل على وجود مخالفات أو استيلاء على حسابات، ونتفهم أن الحادث قد يكون محبطا لعملائنا.

وتم تداول العملة الرقمية خلال الساعات الأولى من صباح أمس عند 317 دولارا في بورصة «جي دي إيه إكس»، ووفقا لموقع «Coinmarketcap» الذي يحسب متوسط تداول العملة في عدد من البورصات.