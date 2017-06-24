الفوزان: وصول أول طائرة للشركة لحظة تاريخية بعد توقف 5 سنوات

أعلنت شركة الخطوط الوطنية عن تسلمها أولى طائراتها من طراز إيرباص A320، حيث وصلت الطائرة لمطار الكويت الدولي عصر يوم الخميس الماضي، وكان في استقبالها وفد من الإدارة العامة للطيران المدني يتقدمهم مدير عام الادارة العامة للطيران المدني م. يوسف سليمان الفوزان، ونائب المدير العام للطيران المدني لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي م.عماد فالح الجلوي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية علي الفوزان، ورئيس مجلس إدارة شركة التجارة الدولية القابضة د.حمد التويجري، بالاضافة الى أعضاء مجلس إدارة الخطوط الوطنية والإدارة التنفيذية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية علي الفوزان إن وصول أول طائرة للشركة لتدشين عملياتها التشغيلية من جديد بعد توقف استمر لمدة 5 سنوات هي لحظة تاريخية في مسيرة عمل الشركة التي تنطلق بثوب جديد كليا في السوق المحلي.

وأضاف الفوزان: «نقدم ثمرة جهود عام كامل في الإعداد والتحضير لهذه اللحظات الغامرة بالسعادة والفرح في مطار الكويت الدولي لعودة شركة طيران وطنية، نزفها إلى مساهمي الشركة الكرام الذين لم يتوانوا في تقديم كل سبل الدعم لإنجاح كافة الجهود بهدف عودة عمل الشركة وإحيائها من جديد».



وأشاد بجهود المسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني في مقدمتهم الشيخ سلمان الحمود رئيس مجلس الإدارة، وم. يوسف الفوزان المدير العام، وم.عماد الجلوي نائب المدير العام، وجميع العاملين في الإدارة على الدعم الكبير والجهود الملموسة في تذليل كافة المعوقات أمام جميع الشركات العاملة في مطار الكويت عموما والخطوط الوطنية على وجه الخصوص.

وأفاد بأن الطائرة الجديدة ستباشر عملها في غضون أيام الى الوجهات قصيرة ومتوسطة المدى، حيث تتميز الطائرة بأنظمة ملاحة متطورة تساعد على تحقيق رحلات آمنة، كما تتميز المقصورة الداخلية للركاب في درجاتها المختلفة برحابة ومساحة واسعة بين المقاعد.

وتتميز مقصورات الدرجة السياحية في الطائرة بمقاعد خفيفة ومبتكرة تريح الركاب، وتحقق الطائرة كفاءة كبيرة من جهة استهلاكها كمية محدودة من الوقود تساهم في تقليل التكلفة مما ينعكس على تقديم أسعار مناسبة ومخفضة للركاب.