أعلن بنك الخليج أنه بإمكان عملاء حساب الدانة إيداع الأموال النقدية في حساباتهم من خلال أجهزة الصراف الآلي التفاعلية والصراف الآلي، وكذلك عبر خدمة الدفع الآلي الجديدة من بنك الخليج.

وتتيح أجهزة الصراف الآلي التفاعلية للعملاء فرصة التواصل مع موظف خدمة العملاء عن بعد، من خلال الاتصال المباشر بالفيديو. وتتوافر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية لبنك الخليج في كل من فروع البنك التالية: الجابرية، والعدان، والفحيحيل وجنوب السرة.



وبإمكان العملاء أيضا إيداع النقود من خلال أجهزة الصراف الآلي المتعارف عليها وكذلك في أي من فروع بنك الخليج البالغ عددها 56 فرعا.

كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة الدفع الآلي للخدمات المصرفية من بنك الخليج، المتوافرة من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت والخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال والتي تسمح للعملاء بتحويل المبالغ المالية مباشرة من أي حساب لدى بنك محلي.

ويشجع «الخليج» الجميع على فتح حساب الدانة ويحث عملاءه على إيداع المزيد من المبالغ في حساباتهم قبل 30 يونيو الجاري، لمضاعفة فرص الفوز والدخول في السحب ربع السنوي الثالث على الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف دينار.