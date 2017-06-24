الحسامي سيعمل على حفز مبيعات الشركة كجزء من خطتها الإقليمية على المدى المتوسط

أعلنت شركة «نيسان المملكة العربية السعودية» عن تعيين بدر الحسامي رئيسا تنفيذيا للعمليات اعتبارا من 1 يوليو 2017. وسيتولى الحسامي، المقيم في جدة، إدارة العمليات التشغيلية اليومية فيما تواصل الشركة تعزيز مكانتها الراسخة في سوق السيارات التنافسية بالمملكة.

ويحمل الحسامي، البالغ من العمر 48 عاما، شهادة جامعية في دراسات الأعمال باختصاص تسويق من الجامعة اللبنانية الأميركية (كلية بيروت الجامعية سابقا)، ولديه سجل مشرف في قطاع السيارات ورصيد غني من الخبرة في السوق السعودية تحديدا. ويأتي تعيينه في وقت تشهد فيه هذه السوق دورا متناميا لأعمال «نيسان» في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال كاليانا سيفانيانام، نائب رئيس التسويق والمبيعات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند: «يسرنا الاستفادة من خدمات بدر الحسامي هنا لدى «نيسان» في المملكة العربية السعودية، فهو يحظى بسيرة مشرفة في القطاع، ونحن واثقون بأنه سيقود «نيسان المملكة العربية السعودية» الى الحفاظ على نمو مبيعاتها، وضمان مستويات ممتازة لرضا العملاء، وتحفيز طواقمنا المتمرسة لتقدم أفضل ما لديها. كما أن تجربته المتميزة في إدارة الموظفين وسعة معرفته وخبرته العملية في القطاع تجعله أهلا للنهوض بالمسؤوليات الشاقة لهذا المنصب».

واكتسب الحسامي خبرته الواسعة بالسوق السعودية والخليجية عموما من عمله لدى «جنرال موتور»، وكان قد شغل مؤخرا منصب مدير العمليات في «شركة الشرق الأوسط للبطاريات» (MEBCO)، المشروع المشترك لصناعة بطاريات «إي سي ديلكو» من «جنرال موتورز» في الدمام.

ومع إقامته بنفس المدينة التي يزاول فيها منصبه الجديد، سيسعى الحسامي إلى تعزيز شبكة «نيسان»، وتحسين مستوى رضا العملاء، وضمان النمو المستمر للمبيعات في السوق السعودية للمساهمة في تطبيق الخطة الإقليمية للشركة على المدى المتوسط. وسيرتكز في إنجاز هذه المهمة على معرفته الواسعة ببيع المنتجات بالتجزئة، وخبرته العميقة التي اكتسبها في دبي عندما كان مديرا إقليميا لمبيعات سيارات «جنرال موتورز» في الشرق الأوسط. كما أن خبرته رفيعة المستوى في مجالات قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والصيانة ساعدته في تكوين رؤية شاملة وفهم عميق للعمليات التشغيلية في قطاع السيارات.

وقال بدر الحسامي بهذه المناسبة: «إن تعييني بهذا المنصب المهم لدى «نيسان» هو بلا شك لحظة استثنائية في حياتي المهنية والشخصية على حد سواء، وأنا أتطلع بفارغ الصبر للاضطلاع بمهام ومسؤوليات منصبي الجديد». وأضاف الحسامي: «تنطوي عمليات «نيسان» في المملكة العربية السعودية على الكثير من التحديات والتنوع، وتتمثل مهمتي بالحفاظ على صدارة الشركة في السوق السعودية والمضي قدما لتحقيق المزيد، وأرتكز في ذلك على محفظة «نيسان» المذهلة من المنتجات التي أفخر بتمثيلها».

وسيكون بدر الحسامي مسؤولا أمام كاليانا سيفاجنانام، نائب رئيس التسويق والمبيعات لدى «نيسان» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند، ورئيس نيسان الشرق الأوسط.