إدراج خيار «المقعد المجاور الإضافي» المدفوع على متن الدرجة السياحية

أعلنت الاتحاد للطيران امس عن إطلاق سلسلة من التحديثات على خدماتها بهدف توفير المزيد من القيمة والمرونة لضيوفها وذلك بناء على المقترحات الواردة من عملائها.

وتعتزم الشركة إجراء تعديلات على خدمة «السيارة مع السائق» في أعقاب مراجعة شاملة أجرتها على بيانات الاستخدام من جانب ضيوف الدرجات الممتازة على امتداد جميع أسواقها الرئيسة.



كما ستواصل خدمة السيارة مع السائق المجانية تقديم خدماتها لضيوف الاتحاد للطيران في المركز الرئيس للعمليات التشغيلية للشركة بأبوظبي، في حين سيجري استبدال هذه الخدمة مقابل توفير خيار الدفع بأسعار مرنة، وذلك على مستوى جميع المدن الأخرى، إذ من المقرر تطبيق هذه التحديثات بدءا من الثالث من يوليو 2017.

وفي إطار سعيها المستمر نحو تعزيز العروض القيمة التي يحصل عليها المسافرون، ستقوم الشركة بتوسعة نطاق الخيار المدفوع لخدمة التوصيل إلى المطار لجميع ضيوفها فضلا عن إتاحة الفرصة للضيوف الأعضاء في برنامج ضيف الاتحاد لكسب الأميال على الحجوزات الخاصة بخدمة السيارة مع السائق.



وسيواصل ضيوف الشركة المسافرون في مقصورة الإيوان على متن طائرة الاتحاد للطيران طراز إيرباص A380 الحصول على خدمة السيارة مع السائق في جميع الوجهات التي تحلق إليها هذه الطائرة، والتي تشمل مدن أبوظبي ولندن وباريس وسيدني ونيويورك.

وتجدر الإشارة إلى عدم تأثر جميع تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الصادرة قبل 3 يوليو 2017 بهذه التغييرات، حيث سيحصل الضيوف على خدمة السيارة مع السائق المجانية لجميع الوجهات التي تقدم فيها هذه الخدمة حاليا.

وستقدم الاتحاد للطيران أيضا لضيوف الدرجة السياحية إمكانية استخدام محفظتها المتنامية من صالات الانتظار المخصصة حول العالم مقابل رسوم محددة، بما في ذلك صالات الانتظار الفخمة في العاصمة أبوظبي ولندن ومانشستر ودبلن وباريس والعاصمة الأميركية واشنطن، ومطار جون أف كينيدي في نيويورك، وسيدني وملبورن ولوس أنجيليس.

وفي السياق ذاته، أطلقت الاتحاد للطيران خدمة «المقعد المجاور الإضافي» الجديدة والمبتكرة، والتي تتيح لضيوف الدرجة السياحية إمكانية حجز المقعد المجاور، بهدف تعزيز تجربة سفرهم، حيث يمكن للمسافرين التقدم بعروض أسعار لحجز ما يصل إلى ثلاثة مقاعد مجاورة إضافية، شريطة توافر المقاعد والترتيبات المتعلقة بالمقصورة.