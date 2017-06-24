توقع المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «MSCI» روبرت أنصاري أن تصل حجم التدفقات النقدية للسوق السعودي بعد إدراجه على مؤشر الأسواق الناشئة بين 30 إلى 40 مليار دولار.

وأوضح في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي عربية» أن السوق السعودي سيمثل 2.4% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وأضاف أن وزن السوق السعودي في المؤشر سيتضاعف من 2.4% إلى 5% في حال استمرت خطة إدراج شركة «أرامكو» السعودية وطرح 5% منها بحلول 2018.

ولفت إلى أنه من المتوقع ضم 32 شركة من الشركات الكبيرة إلى المتوسطة، سيمثل وزن الراجحي وسابك 28%، مبينا أنه بالنسبة للقطاعات فسيمثل وزن القطاع المالي 40% وقطاع التعدين بحدود 33% بقيادة «سابك».

وعن المدة المتوقعة لضم السوق السعودي للمؤشر، قال إن متوسط الفترة بين المراجعة والإدراج تمتد بين 3 إلى 4 سنوات، وأسرع وقت للضم هو السنة.

ووضعت مورغان ستانلي للمؤشرات العالمية يوم الثلاثاء الماضي السوق السعودي تحت المراقبة تمهيدا لضمه لمؤشرات الأسواق الناشئة وذلك خلال المراجعات الدورية التي تجريها.