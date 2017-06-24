قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية: ان بورصة الكويت اغلقت تعاملاتها في الاسبوع الثالث لشهر يونيو على تباين في ادائها، وذلك مقارنة مع ادائها خلال الاسبوع الماضي، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت المؤشرات الوزنية (الوزني ـ كويت 15 ـ NIC50) بنسب بلغت 0.8% و2.1% و2.3% على التوالي، كما شهدنا ارتفاعا ملحوظا في اداء المتغيرات العامة، حيث ارتفع المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 103.9% ليبلغ 12.2 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع 5.9 ملايين دينار للاسبوع الماضي، كما ارتفع المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 63.7%.

وأوضح التقرير انه بشكل عام هناك حالة من الانتعاش شهدتها بورصة الكويت وذلك بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي طالت العديد من اسهم البنوك والشركات التشغيلية وذلك بعد توارد اخبار بخصوص مورغان ستانلي للمؤشرات العالمية حول امكانية وضع بورصة الكويت تحت المراقبة ضمن الاسواق التي تم وضعها تحت المراقبة تمهيدا لترقيتها الى مصاف الاسواق الناشئة، الا انها لم تتخذ هذا القرار ليتراجع السوق في آخر جلستي تداول من الاسبوع، وذلك بسبب عمليات جني الارباح التي طالت العديد من الاسهم، الى جانب التأثير السلبي على نفسية المستثمرين من تراجع اسعار النفط العالمية الى مستويات قياسية خلال عام 2017 (44.8 دولارا).