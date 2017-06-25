الرشيد: البنك الوطني ملتزم بمسؤوليته الاجتماعية ورسالته الهادفة إلى خدمة المجتمع

اختتم بنك الكويت الوطني برنامجه «افعل خير في شهر الخير» الاجتماعي، المستمر منذ اكثر من 20 عاما، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، بالإضافة الى زيارة المراكز والمؤسسات الاجتماعية والقيام بالعديد من النشاطات والمبادرات الخيرية والاجتماعية المتنوعة طوال شهر رمضان المبارك.

وقال المدير التنفيذي في ادارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبد المحسن الرشيد إن البنك الوطني ملتزم بمسؤوليته الاجتماعية ورسالته الهادفة إلى خدمة المجتمع، ويحرص سنويا على تكثيف جهوده الانسانية ومبادراته الخيرية خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وقد قدمت حملة موائد البنك الوطني لإفطار الصائمين في رمضان أكثر من 20 ألف وجبة إفطار يوميا للصائمين في خيمة البنك الوطني مقابل سوق شرق، كما وزعت وجبات الإفطار على المساجد والمستشفيات ومناطق مختلفة في الكويت في اطار حملة موائد الافطار ضمن هذا البرنامج السنوي.

وأضاف الرشيد أنه إلى جانب حملة موائد الافطار، فقد قام البنك بمبادرة غير مسبوقة بالتعاون مع محافظة العاصمة لتوزيع ثلاجات تحفظ المياه والتمر لتوزيعها على عدد من المساجد في مناطق مختلفة في الكويت حيث أشرف المتطوعون من الموظفين على تعبئة هذه الثلاجات طوال الشهر الفضيل.

وأشار الرشيد إلى أن البنك عزز جولاته وزياراته خلال الشهر الفضيل لتشمل مشاركة وجبة الافطار مع الطوارئ الطبية ـ مركز الاسعاف الجوي ومركز مطافي جليب الشيوخ. كما أنه قام بتوزيع وجبات بالتعاون مع وزارة الداخلية عند اشارة المرور بالقرب من وزارة الإعلام في مدينة الكويت. كما نوه الرشيد بمشاركات الوطني الإنسانية خلال الشهر الفضيل، حيث ساهم في حملتي «بيتكم عامر» و«ابشروا بالخير» الانسانيتين لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

ولفت إلى مشاركة بنك الكويت الوطني أيضا خلال شهر رمضان في إفطار الصائمين في قصر نايف الذي يشهد كتقليد سنوي توافد العديد من الصائمين لمتابعة لحظة انطلاق مدفع الافطار في هذا القصر ذي الدلالة التراثية والتاريخية، وذلك في إطار رعايته لبرنامج «مدفع الافطار»على تلفزيون الكويت للعام الثاني على التوالي.هذا، وقامت أسرة العلاقات العامة في البنك خلال شهر رمضان وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بتنظيم زيارات إلى مستشفى الوطني التخصصي للأطفال وأقامت الاحتفال للأطفال وتوزيع القرقيعان والهدايا.

أما صفحات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قدمت خلال الشهر الفضيل نصائح طبية ومسابقات تتعلق بصحة الفرد خلال الشهر الفضيل. حيث قدم بنك الكويت الوطني يوميا نصائح تتعلق بالصيام وبالأساليب الصحية الأفضل للحفاظ على نظام غذائي سليم، وتصحيح بعض المعتقدات الغذائية والصحية الخاطئة، إلى جانب التطرق للحالات الصحية الخاصة مثل السكري أو السمنة وغيرها، وذلك بالتعاون مع د. بدر نصرالله المتخصص في الصحة الغذائية.

ويواصل البنك الوطني سنويا مبادراته الانسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية إيمانا منه بدورها في تجسيد المسؤولية الاجتماعية واثرها الفعال في خدمة المجتمع وابنائه، كما انها تعكس الدور الريادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.