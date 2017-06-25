أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين الثلاثة في السحب ربع السنوي لحساب Youth للشباب. وقد حصل الفائز الأول عبدالله عايد الشمري على جائزة نقدية قيمتها 1000 دينار، بينما حاز كل من الفائزين الثاني والثالث، فيصل عادل الموينع وحسين علي سعد على قسيمة دخول مجاني وغير محدود لجميع الأفلام المعروضة في جراند سينماز لمدة عام كامل.

وبإمكان جميع العملاء أن يدخلوا في السحب ربع السنوي، وذلك عند تحويل مكافأتهم الطلابية لحساب Youth، حيث ان كل 20 دينارا في حساب Youth تمنح صاحبها فرصة لدخول السحب ربع السنوي. هذا، وقد أطلق حساب Youth للشباب للذين تتراوح أعمارهم بين الـ 15 والـ 25 عاما، والذين يسعون لتحقيق مستقبل مكلل بالنجاح. الحساب لا يتطلب حدا أدنى لفتحه، وليس هناك حد أدنى من الرصيد للحفاظ عليه، كما يقدم الحساب بطاقة مسبقة الدفع مجانا وبطاقة الصرف الآلي للاستفادة من باقة واسعة من الخصومات في مجموعة مختارة من المطاعم والمحلات التجارية في جميع أنحاء الكويت، هذا إلى جانب الخصم الحصري لعملاء الحساب لدى جراند سينماز في الحمرا مول وجيت مول.