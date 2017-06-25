أعلنت زين الكويت عن إطلاق تقنية BOLT للمرة الأولى في الكويت، وهي التقنية الأحدث التي تدعم تكنولوجيا CAT11 للإنترنت فائق السرعــة على شبكتها الأكثر تطورا في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن طرحها لهذه التقنية الثورية جاء في إطار استراتيجيتها التطويرية التي تحرص من خلالها على مواكبة أحدث التطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات حول العالم، وذلك التزاما منها تجاه عملائها الذين يشكلون أكبر قاعدة عملاء في الكويت.

وأوضحت زين أنه بإمكان عملائها الآن الاستمتاع بتكنولوجيا CAT11 الحديثة من خلال جهاز راوتر BOLT الجديد كليا، والذي يأتي مجانا مع إنترنت غير محدود ضمن باقة الـ 16 دينارا، أو مقابل 1.5 دينار فقط مع 2 تيرابايت ضمن باقة الـ 13 دينارا، أو مقابل 4 دنانير فقط مع 1 تيرابايت ضمن باقة الـ 10 دنانير.

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى جديا إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لهذه التقنية الحديثة والمبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقعاتهم وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطورا.

وذكرت زين أنها تعمل باستمرار على تطوير كل خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.