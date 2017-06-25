بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يتقدم البنك الأهلي المتحد من حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن الكويت حكومة وشعبا والمقيمين فيها بأطيب التهاني والتمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، صرح البنك في بيان صحافي: بانه في حال حلول عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2017، فإن البنك سيغلق فروعه لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2017. ولفت البنك إلى أنه في حال إتمام شهر رمضان الفضيل 30 يوما، فإن البنك سيغلق فروعه ابتداء من يوم الأحد 25 يونيو، وستفتح بعض الفروع أبوابها للجمهور يوم الخميس 29 يونيو 2017 وهي الفرع الرئيسي، فرع الفحيحيل، فرع الفروانية، فرع الغزالي، فرع حولي، فرع الجهراء وفرع السالمية. فيما سوف تباشر كل الفروع في البنك العمل يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017.

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية ومنها تطبيق المتحد الذكي، وعبر خدمة حياكم المتحد التي تعمل على مدار 24 ساعة على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، أو من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت www.ahliunited.com.kw كما يمكن للعملاء إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.