الشركة تركز على توجيه استثماراتها إلى التكنولوجيا الحديثة أحمد مغربي

كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة خدمات حقول الغاز والنفط (GOFSCO) حسام معرفي أن الشركة تنفذ مشاريع بقيمة 150 مليون دولار مع شركة نفط الكويت، مشيرا الى أن كل مشاريع الشركة تتركز في السوق المحلي مع «نفط الكويت».

وقال معرفي في تصريحات صحافية خلال تنظيم الشركة يوم الخميس الماضي الغبقة السنوية للموظفين، ان عمر الشركة في السوق المحلي يمتد إلى 45 عاما وتعمل بشكل رئيسي مع شركة نفط الكويت عبر تقديم خدمات في الحقول النفطية.

وذكر أن آخر مشاريع الشركة مع شركة نفط الكويت هو مشروع يرتبط بمشروع النفط الثقيل الذي تنفذه «نفط الكويت» في منطقة الشمال وهو مشروع ضخم يهدف الى زيادة إنتاج الكويت من النفط الثقيل إلى 60 ألف برميل يوميا ضمن المرحلة الأولى.

وبين ان الشركة لديها مشاريع اخرى في شمال الكويت خاصة بمرافق الانتاج المبكر للغاز الحر، مشيرا الى أن الشركة تركز على توجيه استثماراتها الى التكنولوجيا الحديثة التي تعمل على زيادة انتاج النفط من المنبع نفسه من خلال إجراء صيانة شاملة لرؤوس الآبار.

وذكر ان الشركة تركز حاليا المنافسة على مشروع مرافق الانتاج المبكر في مرحلته الثانية والذي يتوقع ان تطرحه «نفط الكويت» قريبا.

وبين ان الشركة نجحت في توفير مبالغ مالية كبيرة على شركة نفط الكويت مع خلال التعاقدات التي أبرمتها معها مؤخرا كون الشركة محلية ومعظم العمالة لديها وطنية.

وحول المشاريع التي تنتظرها الشركة في السوق المحلي، قال معرفي ان الشركة تأمل زيادة المشاريع مع شركة نفط الكويت لاسيما أنها تتحكم فيها، مشيرا إلى أن الشركة عقدت سلسلة ضخمة من التحالفات العالمية مع كبرى الشركات النفطية العالمية حتى تتمكن الشركة من الدخول والمنافسة لتنفيذ العديد من المشاريع في القطاع النفطي.

وذكر أن الشركة تطمح لان تكون من المقاولين الرئيسيين المعتمدين لدى شركة نفط الكويت في المستقبل.

وقال إن الشركة لديها نظرة استراتيجية للدخول في السوق السعودي، وان الإدارة التنفيذية تعمل على هذا الأمر من خلال تأهيل الشركة للدخول في مناقصات ومشاريع سعودية.