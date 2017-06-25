قام بنك الكويت المركزي بتوفير اجهزة سحب آلي في مجمع الأفنيوز توفر أوراقا نقدية جديدة ليستخدمها المواطنون كعيادي بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية (كي.نت) وإدارة المجمع.

وذكر البنك في بيان صحافي أن الخطوة لاقت إقبالا وترحيبا كبيرا من قبل المواطنين والوافدين الذين اصطفوا كي يستخدموا الأجهزة التي وفرت عليهم عناء البحث عن أوراق نقدية جديدة من فئات مختلفة يقدمونها كهدايا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وجرت العادة سنويا ان يقوم بنك الكويت المركزي بتزويد البنوك المحلية بأوراق النقد الجديدة ليتسنى توفيرها للجمهور في أفرع هذه البنوك المنتشرة في مناطق الكويت كافة الا انه زاد هذا العام بتقديمها للمواطنين مباشرة عبر وضع أجهزة سحب آلي امام المواطنين مباشرة في أماكن تسوقهم بهدف تسهيل وسرعة حصولهم على «العيادي».