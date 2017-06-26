1.6 مليار دولار إجمالي أرباح شركات الاتصالات الخليجية

شريف حمدي

حقق قطاع الاتصالات بسوق الكويت المالي نموا بأرباح الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي ما حققته الشركات الكويتية المدرجة بالقطاع 60.7 مليون دينار ارتفاعا من 57.4 مليون دينار في الربع الأول من 2016 وذلك بدعم من تحسن نتائج الشركات الزميلة وتقليص النفقات الإدارية.

ورغم هذا التطور في الأداء تظهر بعض التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في تراجع إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول بنسبة 11%، حيث انخفضت إلى 4.7 مليارات دينار من 5.3 مليارات بنهاية الربع الأول من 2016.

وما زالت التطبيقات الذكية تضغط على قطاع الاتصالات في أسواق الخليج كما في الأسواق العالمية، وتستنزف مكاسبه التي لم تعد كما في السابق قبل ظهور هذه التطبيقات، غير أن شركات القطاع بدأت تبحث عن طوق نجاة ينقذها من انكماش الأرباح، ووجدت ضالتها في الحلول الرقمية التي ساهمت في تحقيق قفزة نوعية في نتائج الأعمال من خلال التركيز على تطوير الخدمات.

ويتجلى التحول في نموذج الأعمال بالسوق الكويتية في حصول شركة زين على مناقصة بقيمة 22 مليون دينار طرحتها وزارة الكهرباء لبناء منظومة العدادات الذكية وتركيب شبكة الاتصالات على مدى العامين المقبلين، ومن ثم إدارة المشروع لمدة 5 سنوات.

كذلك اعلنت ماستركارد عن شراكة جديدة مع زين لاستقدام حلول جديدة للدفع الإلكتروني لمليوني شخص. وتشمل الحلول الدفعات الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، والمحافظ الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وسيكون للبطاقات دور أساسي.

وأظهرت إحصائية أعدتها «وحدة الابحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء» معتمدة على أرقام شركة كامكو للاستثمار ووحدة الأبحاث لديها، ما يلي:

1- بلغ إجمالي ما حققته قطاعات الاتصالات في الأسواق الخليجية 1.56 مليار دولار مقارنة مع 1.68 مليار دولار في الربع الأول من 2016 بنسبة تراجع بلغت 6%، وهو ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي بدول الخليج.

2 - جاء قطاع الاتصالات في السعودية بالصدارة من حيث نمو الأرباح بنسبة 10%، إذ حقق 2.3 مليار ريال تعادل 602 مليون دولار، مقارنة مع 2.1 مليار ريال تعادل 549 مليون دولار في ذات الفترة من 2016.

3 - شركات الاتصالات الكويتية حلت ثانيا بنمو 5.7%، محققة 60.7 مليون دينار تعادل نحو 200 مليون دولار، ارتفاعا من 57.4 مليون دينار تعادل 188 مليون دولار.

4 - بالمرتبة الثالثة جاء قطاع الاتصالات في ابوظبي بنسبة نمو 3.4% محققا 2.1 مليار درهم تعادل 567 مليون دولار، ارتفاعا من 2.03 مليار درهم تعادل 548 مليون دولار.

5 - قلص القطاع في السوق القطرية خسائره في الثلاثة أشهر الأولى من 2017 إلى 73.6 مليون ريال تعادل 20 مليون دولار، في حين كانت خسائره في ذات الفترة من 2017 قريبة من 180 مليون ريال تعادل 49 مليون دولار.

6 - قطاع الاتصالات بمسقط كان الأكبر من حيث التراجع في الأرباح بنسبة 58%، إذ بلغت أرباح القطاع 30.7 مليون ريال تعادل 80 مليون دولار، انخفاضا من 74.3 مليون ريال تعادل 193 مليون دولار.

7 - شهد قطاع الاتصالات في دبي انخفاضا في أرباح الربع الأول من العام الحالي بنسبة 24%، إذ حقق 364 مليون درهم تعادل 98 مليون دولار، مقابل 480 مليون درهم تعادل 129 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2016.

8 - تراجع قطاع الاتصالات في البحرين بما نسبته 17%، حيث انخفضت أرباحه إلى 8.7 ملايين دينار بما يعادل 22.8 مليون دولار، مقارنة مع 10.5 ملايين دينار تعادل 27.6 مليون دولار.