باتت السياحة المشكلة الأولى بالنسبة لسكان برشلونة التي تستقطب أكبر عدد من السياح في إسبانيا، وفق ما أظهر استطلاع آراء أجري لحساب البلدية.

واعتبر 19% من المشاركين 800 في هذا الاستطلاع أن السياحة في هذه المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعيش فيها 1.6 مليون نسمة هي مشكلتهم الأولى، أكثر من البطالة وشروط العمل 12.4% التي كانت شغلهم الشاغل منذ العام 2009.

وقال جيراردو بيسارييو معاون رئيسة البلدية «ليست المسألة مسألة (رهاب السياحة)، فنحن في برشلونة نحب السفر واستقبال الزوار. لكنه امتعاض فعلي ناجم عن تكثف السياحة في بعض الأحياء».

وخلال السنوات الأخيرة، باتت موجات السياحة الشديدة في قلب انشغالات سكان برشلونة الذين يتذمرون بأغلبيتهم من اكتظاظ الأماكن العامة.

كما أنهم ضاقوا ذرعا بالضجيج الصادر عن رواد السهر في بعض الأحياء طوال السنة وباتوا يشتكون من تضخم الإيجارات وأسعار شراء المساكن الناجم بجزء منه عن توافد السياح.

وفي العام 2016، نزل 9 ملايين سائح في فنادق المدينة، غير أن البلدية تؤكد أن هذا الرقم بلغ 30 مليونا مع احتساب هؤلاء الذين مكثوا في شقق سكنية وليس فنادق أو الذين أقاموا بمساكن في ضواحي المدينة.

وشددت رئيسة البلدية أدا كولاو على نيتها وضع حد لهذه التجاوزات.



حيث منعت البلدية خصوصا فتح فنادق جديدة في وسط المدينة وفرضت غرامات بقيمة 600 ألف يورو على منصات تأجير المساكن، مثل «اير بي ان بي» و«هوم آواي».

غير أن السياحة تبقى من أقوى محركات الاقتصاد في برشلونة، فهي تشكل 14% من عائدات المدينة وتوفر 65 ألف فرصة عمل مباشرة.