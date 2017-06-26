توقع اقتصاديان كويتيان أن تشهد مجريات تعاملات بورصة الكويت خلال الجلستين المقبلتين تحركات من بعض المحافظ المالية بعمليات تجميل للمستويات السعرية للعديد من الشركات المدرجة لاسيما التشغيلية منها قبل الاغلاقات نصف السنوية.

وأوضح الاقتصاديان في لقاءين متفرقين مع «كونا» أن وتيرة التعاملات المنتظرة سيهيمن عليها الترقب من أجل اقتناص الفرص خصوصا أن كبار المتعاملين في إجازة العيد، إذ ستكون عودتهم مطلع الأسبوع المقبل، ما سيؤثر على المؤشرات الرئيسية لاسيما المتعلقة بالقيمة.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الأمان للصيرفة نايف العنزي: إن من المتوقع أن تمر الجلستين الختاميتين لشهر يونيو الحالي (الأربعاء والخميس المقبلين) بمحاولة المتعاملين الدخول على بعض الشركات المدرجة لاسيما التي لا تتخطى أسعارها 50 فلسا، والتي منيت بخسائر طوال شهر رمضان من أجل التعويض.

وأضاف العنزي أن المضاربين النشيطين سيحاولون الاستفادة أيضا من هذه الوضعية الضعيفة، ما يفتح المجال أمام عمليات البيع والشراء السريعة على الاسهم التي ستكون في مرمى المتاجرة خصوصا المصرفية علاوة على بعض الأسهم المنتقاة في قطاع الخدمات والعقارات والاتصالات.

من جانبه، توقع رئيس جمعية المتداولون محمد الطراح أن تمر التعاملات بنوع من النشاط على أسهم الشركات الخاملة لتكمل سلسلة الارتفاعات التي شهدتها طوال شهر رمضان لاسيما التعليمية منها علاوة على اقتناص بعض الفرص على الشريحة التي تحمل شركاتها بعض الأنشطة المستقبلية.

وذكر الطراح أن هناك بعض المتعاملين يأملون إغلاقات جيدة لشركاتهم، إذ يعتبرها هؤلاء الأهم في هذه المرحلة، ما يصب في صالح المستويات السعرية لتلك الشركات وما سيحرك أيضا بعض الشركات في اتجاه تسجيل أرقام جيدة تنعكس على مسار الأداء خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وكانت بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها في الأسبوع الثالث لشهر يونيو على تباين في أدائها، وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.6% فيما ارتفعت المؤشرات الوزنية (ان اي سي 50 والوزني وكويت 15) 0.8% 2.1% و2.3% على التوالي.

ووفقا لتقرير شركة الاستثمارات الوطنية الأخير فقد شهدت التعاملات ارتفاعا ملحوظا في أداء المتغيرات العامة إذ ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 103.9% ليبلغ 12.2مليون دينار خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع 5.9 ملايين دينار للأسبوع ما قبل الماضي.

وذكر التقرير ان المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة ارتفع بنسبة 63.6%.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي مرتفعا 7.08 نقاط ليبلغ مستوى 6772.09 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 7.2 ملايين دينار من خلال 35.8 مليون سهم تمت عبر 1930 صفقة نقدية.