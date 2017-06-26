في وقت من الأوقات كان الهاتف «نوكيا 3310» أيقونة سوق الهواتف المحمولة قبل سنوات.



لكن بمعايير اليوم، فإن هذا الهاتف لا يستطيع إنجاز الكثير من الأعمال، حيث كان يمكن باستخدام الهاتف «نوكيا 3310» إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية وممارسة «لعبة الثعبان».

وبعد 17 عاما من ظهور الهاتف «نوكيا 3310» في الأسواق قررت شركة «إتش.إم.دي جلوبال» التي تمتلك العلامة التجارية «نوكيا» حاليا طرح جيل جديد من الهاتف القديم «نوكيا 3310» في السوق.



وهؤلاء الذين لديهم ميل للعودة إلى الماضي سيشعرون بالسعادة من النظر إلى شكل الهاتف الجديد نظرا للتشابه الكبير بينه وين الهاتف الأصلي، لكنه من الداخل مجهز بتجهيزات حديثة تماما.

ورغم ذلك، فإن الهاتف «نوكيا 3310» الجديد لا يكاد يلبي معايير اليوم.

فالشاشة لا تقدم إلا الألوان الأساسية فقط، كما أن الهاتف يحتوي على لوحة مفاتيح حقيقية وليست افتراضية كما هو شائع في هواتف اليوم، ومزود بكاميرا بقوة 2 ميغابيكسل، ولا يستطيع الاتصال بالشبكات بسرعة عالية.

في الوقت نفسه، فإن مشتري الهاتف «نوكيا 3310» الجديد سيضطرون للتضحية بالكثير من الوظائف الأساسية في الهواتف الذكية حاليا مثل التطبيقات.

كما أن الكاميرا الموجودة فيه مخيبة للآمال سواء بالنسبة لجودة الصورة أو لسرعة التقاط الصور.



وبدون وجود بطاقة ذاكرة إضافية، لن يستطيع المستخدم تخزين الكثير من الصور على الهاتف، كما لا يمكنه إرسالها إلا عبر تقنية «إم.إم.إس».