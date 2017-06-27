ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي خلال تداولات أمس مع استفادة المضاربين من هبوطه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 7 أشهر لكن الزيادة المستمرة في الإمدادات الأميركية وعدم ظهور دلائل تذكر على انخفاض المخزونات العالمية كبح مكاسب الخام.

وزاد المستثمرون في العقود الآجلة وعقود الخيارات للخام الأميركي مراهناتهم على عدم تسجيل الأسعار المزيد من الارتفاع مع زيادة عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 48 سنتا إلى 46.02 دولارا للبرميل.



ولا يزال السعر متجها لتكبد خسارة تقارب 20% في النصف الأول من العام الحالي بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ نوفمبر عند 44.35 دولارا للبرميل في 21 يونيو.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 47 سنتا 43.48 دولارا للبرميل.