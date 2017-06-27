أظهرت بيانات حكومية صينية أمس أن واردات الصين من النفط الخام الكويتي تراجعت خلال مايو الماضي بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل الى 318 الف برميل يوميا.

وذكرت البيانات الصادرة عن الادارة العامة للجمارك ان واردات الصين من النفط الكويتي تجاوزت مستوى 300 الف برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي.

واضافت ان واردات الصين من النفط الخام زادت خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 لتبلغ 326 الف برميل يوميا.

واوضحت البيانات ان اجمالي واردات الصين من النفط الخام زاد خلال مايو الماضي بنسبة 15.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل الى 8.8 ملايين برميل يوميا.

وتبقى روسيا على رأس قائمة الدول المصدرة للنفط الى الصين حيث نمت صادراتها بنسبة 9.4% لتبلغ 1.36 مليون برميل يوميا تليها انغولا بنسبة 1.32 مليون برميل يوميا بزيادة تصل الى 79.2%.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعدما سجلت صادراتها من النفط الى الصين ارتفاعا بنسبة 8.6% الى مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي فيما حلت عمان والعراق في المرتبتين الرابعة والخامسة على الترتيب.