انخفضت أسعار الذهب 1% إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أسابيع خلال تعاملات أمس في ظل ارتفاع الدولار والأسهم الآسيوية قبل صدور مجموعة من البيانات الأميركية هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1241.89 دولارا للأوقية ليلامس أدنى مستوى له منذ 17 مايو.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 1.1% إلى 1243.10 دولارا للأوقية.

ويتوخى المستثمرون الحذر مع ترقبهم البيانات الأميركية التي تشمل ثقة المستهلكين في يونيو ومبيعات المنازل ومخزونات النفط الخام والبيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للاسترشاد بها على احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم في أوروبا خلال تداولات أمس مع صعود أسهم البنوك الإيطالية بعد صفقة لتصفية مصرفين متعثرين، بينما ظل الدولار وعوائد السندات الأميركية قرب مستويات متدنية جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في ظل ضعف معدل التضخم الذي أثار تساؤلات بخصوص آفاق السياسة النقدية.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن الأصفر بينما يعزز الدولار المقوم به.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.4% إلى 16.46 دولارا للأوقية بينما خسر البلاتين ما يصل إلى 0.6% مسجلا 920.40 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 854.25 دولارا للأوقية بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط له بالنسبة المئوية خلال التعاملات منذ 25 يناير.