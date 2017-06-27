أعلنت المفوضية الأوروبية السماح للسلطات الإيطالية بتخصيص مبلغ يصل إلى 17 مليار يورو لإنقاذ مصرفين في البندقية على وشك الإفلاس، وذلك وفق قواعد الاتحاد الأوروبي.
وستعتمد خطة الإنقاذ الحكومية على دعم بنك إنتيسا سان باولو، اكبر بنوك التجزئة في ايطاليا.
وعبرت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها حيال الوضع الخطير لبعض البنوك الإيطالية فيما تحاول روما مواجهة قروض متراكمة.
وقال وزير المالية الإيطالي إن روما «ستتبنى إجراءات ضرورية لضمان استمرار عمل النشاط المصرفي على أكمل وجه وحماية كل أصحاب الحسابات الحاليين والودائع والأسهم».