توزيع 2000 وجبة غذائية بعد الانتهاء من صلاة العيد

شاركت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت فرحة عيد الفطر السعيد مع المحتاجين من العمال وغيرهم في مجموعة من كبرى مساجد الكويت، وذلك من خلال توزيع الوجبات الغذائية «ريوق العيد» عليهم ضمن شراكتها الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها قامت وبمناسبة حلول عيد الفطر بتوزيع 2000 وجبة غذائية بعد الانتهاء من صلاة العيد في مجموعة من كبرى المساجد في الكويت، والتي استفاد منها المحتاجون من العمال والأفراد والأسر المتعففة، وذلك تحت إشراف البنك الكويتي للطعام الذي حرص على جودة الوجبات المقدمة وتوزيعها بالعدد الكافي على من هم بأمس الحاجة إليها.

وبينت زين أن هذه المبادرة أتت من منطلق استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي اختتمت الشركة من خلالها مؤخرا حملتها الرمضانية «زين الشهور»، والتي شهدت حزمة كبيرة من المبادرات والفعاليات الاجتماعية والخيرية التي غطت الشركة من خلالها مختلف الأنشطة الخيرية والاجتماعية والتطوعية، منها مبادرة توزيع المؤن الغذائية (ماجلة رمضان) على الأسر المتعففة داخل الكويت بالتعاون مع العديد من الجهات الخيرية، بالإضافة إلى صالات إفطار الصائم في مناطق مختلفة في الكويت، بالإضافة لزيارة دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وتنظيم حفل نادي الأمل للأطفال من مرضى السرطان وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنها تملك العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم الأهداف النبيلة، وذلك عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الإنسانية ومنها البنك الكويتي للطعام، حيث ستظل زين ملتزمة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وستعمل جاهدة لإطلاق العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية باعتبارها كيانا اقتصاديا مؤثرا في الدولة.

وأفادت زين بأن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية «زين الشهور» أتت لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.