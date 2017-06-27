توقعت شركة «ماكنزي آند كومباني» الاستشارية، تسجيل ارتفاع في حجم سوق التجارة الإلكترونية الصينية بنسبة 19% على أساس سنوي هذه السنة.



ونقلت الوكالة الصينية للأنباء (شينخوا) عن تقرير أصدرته الشركة، أن الصين دخلت «حقبة جديدة من تجارة التجزئة» تتميز بتجارة المتصل وتجارة غير المتصل، التي أوجدت إمكانات ضخمة وطلبا خصوصا بالمنتجات وفقا للطلب.



وأكدت وزارة التجارة الصينية أن سوق التجارة الإلكترونية الصينية توسعت بنسبة 19.8% على أساس سنوي العام الماضي، ليصل إلى 26.1 تريليون يوان، ما يعادل 3.82 تريليونات دولار، ما يمثل 39.2% من إجمالي التجارة العالمية.



وأكد التقرير أن هذا الارتفاع مدعوم بازدياد شعبية وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع على الشراء عبر الإنترنت.



ولفت إلى أن شركات التجارة الإلكترونية تقدم حاليا خدمات أقل جودة على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالخدمات الموجودة على مواقعهم على الشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى توافر إمكانات ضخمة في السوق إذا تمكنوا من تحسين خدماتهم على هذه الشبكات.



وبرزت الصين بعد سنوات من النمو القوي، كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ يساوي حجم سوقها ذلك المشترك لستة أسواق رئيسة، هي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا.