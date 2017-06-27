شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في جهود تنظيم صلاة القيام في مسجد عبدالعزيز المشاري، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وضمن إطار برنامجه الرمضاني الحافل بالأنشطة والفعاليات التطوعية التي تعكس الحرص على مشاركة أبناء المجتمع في المناسبات الدينية والوطنية وكل الظروف التي تحتاج إلى تعاون وتكاتف ومشاركة الجميع.

وقدم فريق «بيتك» التطوعي الضيافة للمصلين وساهم بمساندة جهود القائمين على أعمال التنظيم في المسجد، وقد نال «بيتك» ثناء كبيرا من الجمهور والمسؤولين على جهوده في المسؤولية الاجتماعية، حيث جاءت مشاركة البنك بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية والمسؤولة والقائمين على التنظيم.

وتواجد «بيتك» في عدة مساجد في الكويت وقدم خدمة الضيافة والمساندة في جهود تنظيم صلاة القيام طيلة العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وهي مبادرة دأب البنك على القيام بها سنويا من منطلق مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم الجهود التطوعية في المناسبات المهمة لتشمل جهات وأنشطة مختلفة تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وتعكس حرصه على تعزيز الروابط مع كل فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.