تأمين متطلبات السوق المحلية من الوقود والمحروقات

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أمس أن السواعد الوطنية تدير المصافي النفطية بكل كفاءة واقتدار.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمرزوق نقله بيان صادر عن شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة زيارة الوزير يرافقه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي في ثاني أيام عيد الفطر لتهنئة ومعايدة العاملين فيهما.

وتوجه المرزوق بالشكر إلى العاملين في المصافي لبقائهم بعيدا عن عائلاتهم خلال عطلة العيد من أجل الإيفاء بالتزامات الشركة في تأمين متطلبات السوق المحلية من الوقود والمحروقات على مدار الساعة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية م. محمد المطيري عن شكره العميق للوزير المرزوق على هذه اللفتة الكريمة وزيارته العاملين في الشركة خلال عطلة عيد الفطر.

وحضر المرزوق والعدساني الاجتماع اليومي لدوائر العمليات في المصفاتين حيث ناقشا مع العاملين سبل تذليل أي عقبات طارئة الى جانب الاطمئنان على جوانب الصحة والسلامة والبيئة.