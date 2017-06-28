صيانة كبرى لوحدات المصفاة في أكتوبر وانخفاض الطاقة التكريرية إلى 322 ألف برميل

«البترول» تعالج 3.2 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز بعد انتهاء خط الغاز الخامس

نجحنا في إنجاز 884 عملية ربط مع مشروع الوقود البيئي من أصل 2322 نقطة

استوردنا 53 شحنة غاز مسال في 2016/ 2017.. و750 مليون قدم مكعبة كمية الضخ

147 مليون دينار كلفة «مناولة الكبريت».. والتشغيل بالربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

14 مليون دينار لتنفيذ أعمال الصيانة في المصفاة خلال 2017/ 2018

انخفاض الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 442 ألف برميل مع توقف نفط «الوفرة»

صيانة دورية لخط الغاز الثالث في سبتمبر المقبل للربط مع مشروع الوقود

42 % نسبة الإنجاز في خط الغاز الخامس.. والتشغيل في 2018

المصفاة تحتوي على 60 وحدة رئيسية.. وإحالة وحدة التقطير رقم 3 للتقاعد

346 ألف برميل الطاقة التكريرية للمصفاة بعد الانتهاء من «الوقود البيئي»

كشف نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية الكويتية م.فهد الديحاني أن المصفاة رصدت 14 مليون دينار لتنفيذ أعمال الصيانة المجدولة في وحدات المصفاة خلال السنة المالية 2017/ 2018، مشيرا الى أن عمليات الصيانة المجدولة للوحدات في اكتوبر المقبل ستخفض الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 322 ألف برميل يوميا من مستوى 442 ألف برميل حاليا.

وقال الديحاني في حوار مع «الأنباء» إن مصفاة الأحمدي تقوم بتغطية جميع احتياجات السوق المحلي عقب إغلاق مصفاة الشعيبة في شهر أبريل الماضي، مشددا على انه لن يتم استيراد مشتقات وقود السيارات إلا في حالة وجود خطة صيانة لوحدات الإنتاج الرئيسية وعند الضرورة فقط.

وذكر انه جار العمل حاليا على مشروع مناولة الكبريت، وسيتم البدء بتشغيل الوحدة الجديدة في الربع الثاني من السنة المالية 2017/ 2018 بكلفة 147 مليون دينار.

وأشار الى أن منشأة استيراد الغاز في المصفاة استقبلت 53 شحنة من الغاز الطبيعي خلال السنة المالية 2016 /2017 ووصلت كمية الضخ الى وزارة الكهرباء ما يقارب 750 مليون قدم مكعبة في اليوم كحد أقصى. وقال إن مشروع خط الغاز الخامس يسير على قدم وساق، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 42%، ومن المتوقع أن يتم التشغيل في 2018.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

أحمد مغربي

في البداية، نود التعرف على استراتيجية مصفاة الاحمدي للعام 2017/2018؟

٭ تنبع استراتيجية مصفاة الأحمدي كجزء من استراتيجية شركة البترول الوطنية الكويتية التي ترتكز على تعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خلال عمليات التكرير والتسويق، والتي تتماشى مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الرامية إلى زيادة الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020.

ما أهم المشاريع المخطط تنفيذها في المصفاة خلال العامين الحالي والمقبل، وما الميزانية الموضوعة لتنفيذ تلك المشاريع؟

٭ لدى مصفاة الأحمدي العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الإنتاج وتحقيق أهداف المصفاة الاستراتيجية، من أهم هذه المشاريع والمزمع تنفيذها خلال العامين الحالي والمقبل، ما يلي:1 ـ مشروع الوقود البيئي: وهو مشروع استراتيجي يهدف لتوسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمع تكرير متكامل بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، وتتوافق منتجاتها النظيفة مع متطلبات مواصفات «يورو ـ 4» وذلك للحد من التأثيرات البيئية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط، بالإضافة إلى الزيادة في القدرات التحويلية المتطورة، وتعزيز التميز التشغيلي والاعتمادية وأداء السلامة إلى حد كبير في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، كما سيتم تطوير كفاءة الطاقة وحماية البيئة أيضا.

2 ـ مشروع خط الغاز الخامس: وهو مشروع استراتيجي على المستوى الإقليمي، حيث يعد جزءا من استراتيجية مؤسسة البترول لرفع قدرة الكويت في إنتاج وتصنيع الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، حيث سيصل إجمالي قدرة شركة البترول الوطنية الكويتية إلى معالجة 3.263 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا بعد إنجاز المشروع.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الكويت في التعامل مع الزيادة المستقبلية المتوقعة للغاز غير المصاحب من حقول النفط ومن مصافي الشركة.

ما اهم برامج الصيانة المجدولة للعام المالي 2017/2018، وما حجم الميزانية الموضوعة للصيانة؟

٭ تقوم مصفاة ميناء الأحمدي بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالصيانة المجدولة وذلك لهدف المحافظة على الأداء التشغيلي وكفاءة وحدات التكرير والوحدات المساندة في المصفاة، وتم رصد ميزانية تقدر بنحو 14 مليون دينار، وفيما يلي أهم برامج الصيانة المجدولة بمصفاة ميناء الاحمدي خلال العام المالي 2017/2018:ـ عمليات الصيانة الشاملة RMP MRTA بميزانية تقارب 4 ملايين دينار.ـ عمليات الصيانة الشاملة FUP MRTA بميزانية تقارب 4.5 ملايين دينار.ـ عمليات الصيانة بوحدات CDU بميزانية 865 الف دينار.ـ عمليات الصيانة بوحدات AGRP بميزانية تقارب 1.5 مليون دينار.

ما حجم الطاقة التكريرية للمصفاة حاليا، وما الطاقة خلال فترات الصيانة المجدولة؟

٭ تبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء الأحمدي 466 ألف برميل باليوم ولكن نظرا إلى توقف امداد نفط الايوسين من المنطقة المشتركة (الوفرة) فإن الطاقة التكريرية الحالية لمصفاة الأحمدي تبلغ 442 ألف برميل يوميا.

كما أنه من المخطط أن يتم عمل صيانة مجدولة لعدة وحدات الإنتاج في مصفاة الأحمدي خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2017 وفي هذه الفترة ستنخفض الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 322 ألف برميل باليوم، وبناء على ذلك تم عمل جميع الترتيبات المتعلقة بتوفير متطلبات السوق المحلي بالإضافة إلى التصدير الخارجي.

ما عمليات الربط التي تنفذها المصفاة حاليا مع مشروع الوقود البيئي؟

٭ قامت مصفاة الاحمدي بتشكيل فريق عمل فني لمتابعة تنفيذ عمليات الربط الخاصة بمشروع الوقود البيئي والبالغ عددها 2322، حيث تم إنجاز عدد 884 عملية ربط بنجاح بالتنسيق المباشر ما بين المصفاة وإدارة مشروع الوقود البيئي ومقاول التنفيذ.

نود التعرف على منشأة استيراد الغاز المسال، وما عدد الشحنات التي تم استقبالها خلال الموسم الحالي؟

٭ منشأة استيراد الغاز المسال تعتبر من اهم المنشآت الحيوية في شركة البترول الوطنية الكويتية، حيث يتم ضخ الغاز المسال في شبكة الغاز لاستهلاك وزارة الكهرباء بكمية تصل الى ما يقارب 750 مليون وحدة قدم مكعبة في اليوم كحد أقصى، حيث تم تسلم عدد 53 شحنة من الغاز المسال الطبيعي خلال السنة المالية 2016/2017.

ما آخر التطورات في مشروع مناولة الكبريت، وكم تبلغ ميزانية المشروع؟

٭ جار العمل حاليا على المشروع وفقا للخطة الموضوعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الميكانيكية في الإطار الزمني المحدد لها، وسيتم البدء بتشغيل الوحدة الجديدة في الربع الثاني من السنة المالية 2017/2018، هذا وتم تشكيل فريق من جميع الدوائر المعنية بالمشروع لمتابعة متطلبات التشغيل النهائية استعدادا لتشغيل الوحدة، هذا وقد بلغت التكلفة الكلية للمشروع ما يقارب 147 مليون دينار.

كم تبلغ الطاقة الانتاجية للمصفاة من الغاز في الوقت الراهن، وما برامج الصيانة الموضوعة للخطوط الاربعة خلال العام الحالي؟

٭ تبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز في الوقت الراهن الى ما يقارب 2300 مليون وحدة قدم مكعبة بالنسبة لخطوط الغاز الأربعة.

أما فيما يخص موضوع صيانة خطوط الغاز للسنة الحالية، فقد تم عمل صيانة خط الغاز الأول في شهر يناير 2017 وسيكون هناك توقف لخط الغاز الثالث في شهر سبتمبر 2017 وذلك لربط بعض الخطوط مع مشروع الوقود البيئي وسيستغرق الإيقاف 45 يوما.

ما آخر التطورات في خط الغاز الخامس؟

٭ مشروع خط الغاز الخامس يسير على قدم وساق من أجل إنجاز هذا المشروع المهم بالنسبة لشركة البترول الوطنية الكويتية وللكويت، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع الى الآن ما يقارب 42% ومن المتوقع ان يتم تشغيل المشروع في العام 2018.

كم يبلغ عدد الوحدات في المصفاة، وما العدد النهائي بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي، وما حجم انتاج كل وحدة على حدة؟

٭ تحتوي مصفاة الأحمدي على ما يقارب 60 وحدة من الوحدات الرئيسية، بالإضافة الى العديد من الوحدات المساندة (الثانوية) مثل وحدات معالجة الماء وتبريد الماء والخزانات وغيرها.

عقب إغلاق مصفاة الشعيبة أصبح هناك تخوف من نقص المنتجات البترولية في السوق المحلي، إلا ان مصفاة الاحمدي يقع على عاتقها سد هذا النقص، فما الخطة الموضوعة لذلك؟

٭ يتواكب اغلاق مصفاة الشعيبة مع مشاريع استراتيجية عملاقة للتوسع في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله لتحويلهما الى مجمع تكرير تصل الطاقة الإنتاجية له الى 800 ألف برميل يوميا بالإضافة الى مشروع مصفاة ميناء الزور، كما سيتم انتاج وقود أكثر ملاءمة للبيئة مطابق لمواصفات «يورو ـ 4» المطلوب عالميا.

وخلال إغلاق مصفاة الشعيبة ستقوم مصفاة ميناء الأحمدي بتغطية جميع احتياجات السوق المحلي ولن يتم استيراد مشتقات وقود السيارات الا في حالة وجود خطة صيانة لوحدات الإنتاج الرئيسية وعند الضرورة فقط.

ما أبرز الجهات التي تتعامل معها المصفاة؟

٭ تتعامل مصفاة الأحمدي مع العديد من الجهات حسب متطلبات العمل، نذكر منها مؤسسة البترول الكويتية (التصدير الخارجي)، شركة نفط الكويت، شركة نفط الخليج، الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، شركة ناقلات النفط الكويتية، شركة إيكويت، شركة صناعات الفحم البترولي، وزارة الداخلية خصوصا أمن المنشآت وأمن الموانئ لتأمين مداخل ومخارج المصفاة، وكذلك تأمين دخول وخروج أي شحنات من الميناء، كما تتعامل مصفاة الأحمدي مع العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الكهرباء والماء.

كم سيبلغ انتاج مصفاة الاحمدي عقب البدء بمشروع الوقود البيئي؟

٭ مع تشغيل مشروع الوقود البيئي النظيف سوف تتم إحالة وحدة التقطير رقم 3 الى التقاعد بناء عليه سيتم خفض القدرة التكريرية إلى 346 ألف برميل في اليوم.

كيف انعكست انخفاض اسعار النفط والمشتقات على ربحية المصفاة خلال العام المالي الماضي، وكيف تتوقعون الاوضاع خلال العام الحالي؟

٭ مع الانخفاض الشديد لأسعار البترول في العام 2015 ومن ثم تحسنه في العام 2016 تحسن هامش الربح لمصفاة ميناء الاحمدي للسنة المالية 2016/2017 رغم ذلك استطاعت مصفاة ميناء الاحمدي تحقيق أرباح مجزية بسبب الأداء الجيد للمصفاة.

ما خطتكم لتطوير ربحية المصفاة خلال الاعوام المقبلة؟

٭ مع بداية تشغيل مشروع الوقود البيئي النظيف ستتحسن نوعية المنتجات البترولية مع انخفاض إنتاجية المصفاة لزيت الوقود وبناء عليه ستتحسن ربحية المصفاة.

نود التعرف على مصنع معالجة الغازات الحمضية في المصفاة من حيث الطاقة الانتاجية والوحدات؟

٭ المحافظة على البيئة من أبرز أهداف شركة البترول الوطنية، ولهذا الغرض تم انشاء العديد من الوحدات للمحافظة على البيئة منها وحدات معالجة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي وعددها 4 وحدات وتختص طبيعة عمل هذه الوحدات بالتقليل من تأثير مركبات الكبريت على البيئة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 34 ألف متر مكعب بالساعة.