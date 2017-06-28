«بيتك» يختتم بنجاح برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 3»

سجل حافل لـ «بيتك» في العمل التطوعي والمساهمات الاجتماعية

انفردنا بالعديد من المبادرات الاجتماعية ورسمنا البسمة على وجوه الكثيرين اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامج رمضان التطوعي «تواصل بالخير في شهر الخير 3» الحافل بالأنشطة والفعاليات والمبادرات الاجتماعية والمساهمات التطوعية التي أكدت ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم اواصر الصلة بين فئات المجتمع، فيما رسمت البسمة على وجوه الكثيرين وارست مفاهيم العمل التطوعي.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف الرويح، ان برنامج رمضان قد تكلل بالنجاح، ورسخ «بيتك» من خلاله ريادته في ارساء مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مشيرا الى ان ذلك ليس بجديد على «بيتك» الذي يتميز بسجل حافل بالعمل التطوعي وبصمة واضحة في المساهمات الاجتماعية، خصوصا في شهر رمضان المبارك.

ولفت الرويح في تصريح صحافي إلى ان انشطة «بيتك» في رمضان شملت باقة متنوعة من الفعاليات والمبادرات الداخلية التي أقيمت على مستوى الموظفين، وأخرى خارجية استهدفت المجتمع بمختلف أطيافه، حيث نظم «بيتك» الغبقة السنوية لموظفيه والتي شهدت حضورا واسعا من الادارة التنفيذية والموظفين وتضمنت فعاليات وفقرات متنوعة.

وكذلك نظم غبقة للإعلاميين والمسؤولين في العلاقات العامة جريا على عادته السنوية وانطلاقا من حرصه على تقدير جهودهم ودورهم الحيوي في المجال الاعلامي، وتأكيدا على أهمية التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث شهدت حضورا لافتا لعدد كبير من الإعلاميين والصحافيين من مختلف الصحف المحلية ووسائل الاعلام المحلية والعالمية بأشكالها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الخدمات الاخبارية.

وأوضح الرويح ان «بيتك» نظم العديد من الزيارات في اطار مسؤوليته الاجتماعية والمساهمة في رسم البسمة على وجوه المرضى تضمنت زيارة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال في مركز مكي جمعة لمرضى السرطان، وزيارة دار المسنين وتوزيع الهدايا لهم.

واضاف ان «بيتك» شارك اجواء رمضان والافطار مع الادارة العامة لخفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، وادارة الطوارئ الطبية، وذلك تقديرا للجهود المبذولة من قبلهم خاصة أثناء فترة الإفطار التي تتزامن مع موعد المناوبة.

وفيما يتعلق بفعاليات القرقيعان التي نظمها «بيتك»، فأشار الرويح الى انها شملت توزيع القرقيعان في مجمعات تجارية ومراكز صحية ومشاف وغيرها من الأماكن، بما يساهم في رسم البسمة على أوجه الكثيرين، ومشاركتهم بهجة رمضان واحتفالات القرقيعان، ومن هذه الاماكن قصر نايف، ومجمع ديسكفري، والجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، بالاضافة الى اطفال المستشفيات ومركز دسمان.

وأضاف ان «بيتك» قام بتحضير وجبات الافطار وتوزيعها في العديد من المناطق والاماكن التي تشهد تجمعات، حيث غطت قصر نايف وسوق المباركية ومحافظة حولي وعددا من المساجد، كما شملت السائقين في الطرقات الرئيسية والتقاطعات المرورية بالتعاون مع الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ومركز العمل التطوعي، وذلك طيلة ايام الشهر الفضيل، حيث فاق عدد وجبات الإفطار التي تم تجهيزها وتوزيعها من قبل فريق «بيتك» التطوعي الـ 20 ألف وجبة، بواقع اكثر من 600 وجبة يوميا.

وقام فريق «بيتك» بالتطوع في الليالي العشر الأواخر من رمضان لخدمة المصلين ومساعدة رجال الدفاع المدني والأمن المتواجدين، والمشاركة في التنظيم في مسجد الدولة الكبير ومسجد عبدالعزيز المشاري ومسجد الراشد في العديلية، وتقديم خدمة الضيافة وعربات لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توزيع المثلجات على رواد المساجد والمنظمين ورجال الامن.

ولفت الرويح الى ان «بيتك» كرم أئمة وقراء مسجد الدولة الكبير في لفتة كريمة واشادة بجهودهم خلال الشهر الفضيل وجريا على عادته السنوية. كما كرم متطوعي قصر نايف ومتطوعي مدفع الافطار لجهودهم ومشاركتهم في توزيع وجبات الافطار.

وقال ان «بيتك» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق سلسلة من الفيديوهات تحمل نصائح وإرشادات شرعية واجتماعية ورسائل توعوية بالتعاون مع هيئات وجهات مسؤولة، لافتا الى ان المواد الاعلامية والفيديوهات التوعوية والشرعية التي يطرحها «بيتك» تلاقي تفاعلا وترحيبا كبيرين من المتابعين والجمهور، فقد اطلق البنك مبادرة «صحتك في بيتك» لزيادة الوعي الصحي في الصيام بالتعاون مع مركز دسمان، وبرنامج توعوي عن رمضان والصيام من تقديم د. سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك»، وبرنامج ارشادات مرورية من تقديم المقدم ناصر بوصليب بالتعاون مع ادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية، وبرنامج مبادري «بيتك» عن فضائل شهر رمضان من تقديم الشيخ طلال فاخر، وبرنامج آيات قرآنية واناشيد دينية من تقديم مشاري البغلي.

ويقوم فريق «بيتك» التطوعي بدور كبير خلال الحملة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تم طرحها في رمضان بالشكل الامثل والتي فاق عددها الـ70 مبادرة، ما يساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، وبالتالي يساهم في غرس وتعميق مفهوم الألفة والمودة والعطاء بين ابناء المجتمع.

وقد نال «بيتك» عدة جوائز لتميزه في المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية والتطوعية على مستوى القطاع المصرفي والمؤسسات المالية كجائزة التميز المؤسسي في العلاقات العامة وجائزة التميز في التوعية المجتمعية، وذلك من قبل جمعية العلاقات العامة الكويتية تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.