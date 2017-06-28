أعلن بنك الخليج أن يوم الجمعة المقبل هو آخر موعد لقيام العملاء بفتح حسابات الدانة وإيداع المزيد من المبالغ فيها، وذلك بهدف زيادة فرص الفوز في السحب ربع السنوي الثالث على الجائزة البالغة 500 ألف دينار.

وسيتم الإعلان عن الفائز في سحب الدانة ربع السنوي الثاني على الجائزة البالغة 250 ألف دينار في 13 يوليو المقبل، كما سيتم إجراء السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر 2017، يليه سحب مليونير الدانة بتاريخ 11 يناير 2018، كما يجوز للعملاء المؤهلين الدخول في السحب اليومي على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل يوم عمل.

وللتأهل لسحوبات الدانة المقبلة، يتعين على العملاء المحافظة على الحد الأدنى لرصيد الحساب وهو 200 دينار، أما العملاء الجدد فيمكنهم فتح حساب الدانة عن طريق زيارة أحد فروع بنك الخليج البالغ عددها 56 فرعا والمنتشرة في جميع أنحاء الكويت، كما يستطيع العملاء الذين لديهم حسابات زيادة إيداعاتهم أو الحفاظ عليها بهدف مضاعفة فرص فوزهم في السحوبات.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

وبإمكان العملاء إيداع النقود أيضا من خلال أجهزة الصراف الآلي التفاعلية التابعة لبنك الخليج والمتوافرة في فروعه بمنطقة الجابرية، والعدان، والفحيحيل وجنوب السرة.

وقال البنك إن هناك 5 أسباب لنجاح حساب الدانة كأكبر وأفضل حساب سحوبات في الكويت:

1 ـ أكبر جائزة نقدية فردية في الكويت بقيمة 1 مليون دينار وأكبر جائزة عالمية نقدية بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية تمنح سنويا.

2 ـ أكبر الجوائز النقدية ربع السنوية في الكويت وتصل قيمتها إلى 500000 دينار.

3 ـ يحصل فائزان على جائزتين نقديتين قيمة كل منهما 1000 دينار في كل يوم عمل.

4 - يتيح أكثر فرص الفوز.

5- البنك الوحيد في الكويت الذي يقوم بترحيل فرص الفوز من السنة السابقة إلى السنة الحالية فقط.