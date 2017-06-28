ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي خلال تداولات أمس مع اتجاه المستثمرين لتغطيــــة مراكــــز مدينــــة على الرغم من المخــــاوف بشأن استمرار التخمة في المعـــروض في الأســواق العالميــة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 46.18 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.7% في العقود الآجلة إلى 43.68 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من خفض الإنتاج الذي بدأ في يناير ما زالت الأسواق بها إمدادات وفيرة نتيجة لزيادة الإنتاج في أماكن أخرى.

وارتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بنحو 10% منذ العام الماضي إلى 9.4 ملايين برميل يوميا وبلغ عدد منصات الحفر النفطية الأميركية العاملة أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات.