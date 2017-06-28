ارتفع الذهب خلال تعاملات أمس متعافيا من أدنى مستوياته في نحو 6 أسابيع بدعم من ضعف الدولار.

ولمح مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم سينظرون في تباطؤ التضخم ويواصلون مسارهم الحالي في رفع الفائدة على الرغم من شكوك المستثمرين وتقييمات السوق التي تظهر احتمالا بنسبة 40% لأن يرفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

وتراجع الدولار 0.5% أمام سلة من عملات رئيسية. وصعد الذهب في السوق الفورية 0.6% إلى 1251.84 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما هبط إلى 1236.46 دولارا الاثنين الماضي مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مايو.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس 0.5% إلى 1252.20 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.8% إلى 16.68 دولارا للأوقية.