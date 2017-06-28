تسويق 2.1 مليون برميل نفط يومياً.. ودول آسيا تستهلك 1.6 مليون برميل يومياً

ارتفاع الاستهلاك المحلي للوقود إلى 350 ألف برميل يومياً

نبيع يومياً 707 آلاف برميل مشتقات بترولية.. معظمها يذهب لجنوب شرق آسيا أحمد مغربي

كشف تقرير نفطي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن الكويت باعت نفطا بقيمة 41.4 مليار دولار خلال العام 2016 بانخفاض بلغ 7 مليارات دولار عن مبيعات النفط الخام والمشتقات التي تم بيعها خلال 2015 والتي بلغت 48.4 مليار دولار، أي بانخفاض بلغ 14.4% وذلك بالتزامن مع انخفاضات أسعار النفط الخام وانعكاسات إغلاق حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية.

ويعتبر دخل الكويت من صادرات النفط هذا العام الأقل منـذ اكثـر من 5 سنوات حيث هوت قيمة الصادرات النفطية بنحو 160% مقارنة بذروتها البالغة 108.5 مليارات دولار في 2012، ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» فان إنتاج الكويت النفطي خلال 2016 وفقا للحصة في «أوپيك» قد بلغ 2.9 مليون برميل يوميا وذلك قبل سريان اتفاقية خفض مستويات الانتاج.

وبين التقرير ان صادرات الكويت النفطية وغير النفطية بلغت 46.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الوارادات 30.8 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية بلغت 936 ألف برميل يوميا موزعة كالتالي: ميناء الأحمدي 466 ألف برميل يوميا وميناء عبدالله 270 ألف برميل يوميا وميناء الشعيبة 200 ألف برميل يوميا، علما بأن الطاقة التكريرية للمصافي الثلاث لم تتغير وفقا لـ«أوبيك» مع العلم بانخفاض الطاقة التكريرية لمصفاة الشعيبة بواقع 50 الف برميل يوميا قبل خروجها عن الخدمة نهائيا مطلع ابريل 2017.

ولم ينشر التقرير أي تقديرات متوقعة لدخل الكويت المتوقع هذا العام، ولكنه من المتوقع أن يكون قريبا من ذات الرقم، نظرا لأن إنتاج الكويت لم يتغير كثيرا عن مستواه في العام الماضي، فيما لم ترتفع أسعار النفط كثيرا في العام الحالي حتى الآن عن مستوياتها قبل عام.

2012 الأعلى دخلاً

وكشف التقرير ان الكويت سجلت أعلى دخل لها عام 2012 عندما بلغت قيمة مبيعاتها السنوية من النفط الخام والمشتقات البترولية 108.5 مليارات دولار، فيما سجلت دول «أوپيك» مجتمعة مبيعات بقيمة 1.1 تريليون دولار.

وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي للكويت انخفض خلال 2016 الى 110.5 مليارات دولار من مستوى 114 مليار دولار في 2015، ولم يشهد الناتج المحلي الاجمالي هبوطا إلا خلال العامين الماضين حيث سجل خلال 2013 أعلى مستوياته على الاطلاق عندما بلغ 174.1 مليار دولار نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتماسكها فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل بمعدل سعر 109 دولارات ونمو الناتج غير النفطي بنسبة 10% وبالتالي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة عن العام الذي سبقه.

احتياطات نفطية

وقــــدرت «أوپيــك» احتياطات الكويت النفطية المؤكدة عند 101.5 مليار برميل نفط، علما بان تلك الارقام لم تتغير منذ 4 سنوات، مشيرا الى ان عدد حفارات النفط الموجود في الكويت قدرت بنحو 58 برج حفر.

وعرضت «أوپيك» تطور انتاج الكويت من العام 1960 عندما بلغ 1.6 مليون برميل حتى عام 1970 عندما بلغ 2.9 مليون برميل ثم الى عام 1980 عندما وصل الانتاج الى 1.6 مليون برميل، وفي عام 2000 بلغ الانتاج النفطي للكويت 1.9 مليون برميل ليصعد الانتاج الى مستوى يقل عن 3 ملايين برميل لاول مرة في تاريخ الكويت.

وكشف التقرير أن النفط الكويتي المباع عالميا والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا تصدر أغلبيته إلى دول جنوب شرق آسيا حيث تستهلك تلك الدول يوميا 1.63 مليون برميل نفط خام كويتي، فيما يتم تصدير 181 آلاف برميل يوميا إلى دول أوروبا و244 ألف برميل يوميا إلى أميركا الشمالية و59 ألف برميل إلى دول افريقيا.

وأظهر أن المشتقات النفطية التي يتم بيعها من الكويت إلى دول العالم والبالغة 707 آلاف برميل يوميا كالتالي: 46.3 ألف برميل يوميا إلى دول أوروبا و660 ألف برميل إلى دول جنوب شرق آسيا، مع العلم أن تلك الكميات لم تشهد تغييرات كبيرة منذ العام 2012 عندما بلغت طاقة التصدير للمشتقات البترولية 773 ألف برميل يوميا.

انهيار الأسعار

وقالت ان متوسط سعر خام التصدير الكويتي انخفض الى 39.3 دولارا للبرميل هبوطا من مستوى 108.9 دولارات للبرميل، فيما بلغ سعر البرميل في عام 2015 نحو 48.1 دولارا.

وحول الاستهلاك المحلي للنفط في الكويت، قال التقرير ان الطلب المحلي شهد تصاعدا منذ العام 2013 عندما بلغ 329 ألف برميل يوميا ليتصاعد تدريجيا ليبلغ 349.7 ألف برميل يوميا.

وبين أن الكويت تمتلك عددا ضخما من الخطوط الرئيسية لأنابيب النفط الخام أكبرها خط أنابيب حقل برقان الكبير إلى الشعيبة ويبلغ طوله 38 ميلا وبقطر 20 انشا، وخط أنابيب الوفرة ميناء عبدالله بطول 32 ميلا وبقطر 16 انشا، وخط أنابيب الوفرة إلى برقان بطول 24 ميلا وبقطر 16 انشا بالإضافة إلى خط أنابيب في الخفجي يمر بالبحر والبر.

وذكر تقرير «أوپيك» ان الكويت تمتلك 25 ناقلة نفط خام و4 ناقلات غاز مسال.

وذكر التقرير ان الكويت تمتلك 26 صهريجا لتخزين النفط بسعة استيعابية تقترب من 5 ملايين برميل نفط خام ومشتقات بترولية، مشيرا الى أن أعداد الخزانات والصهاريج ارتفع من 19 صهريجا في 2013.