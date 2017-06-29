البرنامج يتضمن جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي

يواصل بنك الكويت الوطني اليوم (الخميس 29 يونيو 2017) استقباله طلبات الراغبين بالتسجيل في البرنامج السنوي للتدريب الصيفي للعام 2017 والمخصص لطلبة المدارس والكليات، وهو الموعد الأخير للتسجيل قبل انطلاق البرنامج يوم الأحد 2 يوليو 2017. ولا يزال بإمكان الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الوطني للاطلاع على التفاصيل والتسجيل في البرنامج. ويقسم البرنامج إلى أربع دورات وتستمر الدورة الواحدة لمدة أسبوعين.

وتتوزع هذه الدورات على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا. وتبدأ الدورة الأولى في 2 يوليو، وتليها الدورة الثانية في 16 يوليو، بينما تتوزع الدورات اللاحقة على التواريخ التالية 30 يوليو و13 أغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

ويتضمن البرنامج جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج. وتتخلل هذه الدورات جولات ميدانية للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.

ويأتي تنظيم برنامج التدريب الصيفي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني ويضاف الى مبادراته السنوية الهادفة الى توفير كل أشكال الدعم الى الشباب ولاسيما الطلبة. ويقوم البنك سنويا بإطلاق برامج تدريبية تستهدف الطلبة والخريجين وتوفر أعلى مستويات التدريب ومنها برنامج التدريب الصيفي للطلبة الجامعيين و«أكاديمية الوطني» المخصصة لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل في البنك، الى جانب مئات البرامج التي تعدها مجموعة الموارد البشرية وبرامج التطوير المهني في مختلف مجموعات البنك وإداراته.