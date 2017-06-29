أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: بدر ابل حسن، خالد عبدالعزيز الطخيم، مؤمن مدني حسين، فيصل فالح السبيعي، محمد سعيد السلامين، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5000 دينار لكل منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 دينارا، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء الا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.