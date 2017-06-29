السحب ربع السنوي الثالث سيكون على جائزة الـ 500 ألف دينار

أعلن بنك الخليج أن يوم غد الجمعة الموافق 30 يونيو 2017 هو آخر موعد لقيام العملاء بفتح حسابات الدانة وإيداع المزيد من المبالغ فيها، وذلك بهدف زيادة فرص الفوز في السحب ربع السنوي الثالث على الجائزة البالغة قيمتها 500 ألف دينار.

وسيتم الإعلان عن الفائز في سحب الدانة ربع السنوي الثاني على الجائزة البالغة 250 ألف دينار في 13 يوليو 2017. هذا، وسيتم إجراء السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر 2017، يليه سحب مليونير الدانة بتاريخ 11 يناير 2018. كما يجوز للعملاء المؤهلين الدخول في السحب اليومي على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل يوم عمل. وللتأهل لسحوبات الدانة القادمة، يتعين على العملاء المحافظة على الحد الأدنى لرصيد الحساب وهو 200 د.ك، أما العملاء الجدد فيمكنهم فتح حساب الدانة عن طريق زيارة أحد فروع بنك الخليج البالغ عددها 56 فرعا والمنتشرة في جميع أنحاء الكويت. كما يستطيع العملاء الذين لديهم حسابات زيادة إيداعاتهم أو الحفاظ عليها بهدف مضاعفة فرص فوزهم في السحوبات.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

وبإمكان العملاء إيداع النقود أيضا من خلال أجهزة الصراف الآلي التفاعلية التابعة لبنك الخليج والمتوافرة في فروعه بمنطقة الجابرية والعدان والفحيحيل وجنوب السرة.