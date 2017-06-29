احتفالا بالشهر الفضيل أقامت شركة الصوان للتجارة والنقل والسياحة وكيل الخطوط الجوية الاثيوبية والخطوط الجوية الفلبينية والخطوط الملكية الأردنية حفل ومأدبة إفطار يوم الخميس في قاعة ديفان دعي إليه مديرو ومسؤولو الوكلاء وشركاء النجاح ولفيف من الشخصيات العامة والإعلامية والصحافة ومديري التحرير في المجلات والمواقع الإلكترونية، حيث غمرت أجواء الإفطار روح من السعادة والفخر بالشراكة الناجحة مع شركات وخطوط الطيران والوكلاء.

وبهذه المناسبة قام حبيب المناور مدير عام شركة الصوان بتكريم الوكلاء تقديرا منه على التعاون المثمر، داعيا إلى مزيد من التعاون لتقديم خدمات السياحة والسفر لعملاء شركة الصوان على أعلى مستوى من الاحترافية والدقة، وفي نهاية الحفل ألقى ممثلو الوكلاء كلمات الشكر والامتنان للتعاون المشترك المثمر بينهم وبين شركة الصوان للتجارة والنقل والسياحة.