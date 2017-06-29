الناقلة جمعت تبرعات تزيد على 9.6 ملايين ريال لصالح مؤسسة التعليم فوق الجميع منذ 2014

يسر الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن تجديد شراكتها مع مبادرة «علم طفلا» التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع للعام الثالث على التوالي. وعملت الناقلة القطرية جنبا إلى جنب مع مبادرة علم طفلا منذ عام 2014 وساعدت في جمع ما يزيد على 9.6 ملايين ريال قطري من تبرعات للمبادرة.

وتدعم الخطوط الجوية القطرية البرنامج منذ عام 2014 حيث أعلنت عن تدشين هذا الدعم بتوقيع اتفاقية شراكة في نيويورك. وتخصص الناقلة القطرية فيديو خاص حول المبادرة «علم طفلا» على النظام الترفيهي على متن الطائرة بهدف جمع المزيد من التبرعات، بالإضافة إلى الاستفادة من منصات الاتصال مثل مجلة المها وقنوات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي حول البرنامج.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «بصفتنا الناقلة الوطنية لدولة قطر، نفخر باستمرار الشراكة مع برنامج علم طفلا واستمرار الدعم لمؤسسة التعليم فوق الجميع. منذ عام 2014 لقد جمعنا بصحبة مسافرينا أكثر من 9.6 مليون ريال قطري وسنستمر بجمع المزيد من التبرعات لهذه المبادرة النبيلة».

وأضاف الباكر: هنالك حوالي 61 مليون طفل في العالم لم تتح لهم الفرصة لتلقي التعليم في المدارس الأساسية، وهنا تقع على عاتقنا مسؤولية في تقديم المزيد من العطاء إلى المجتمع العالمي وبذل المزيد من الجهود لمساعدة الأطفال وإعادتهم إلى المدارس.

بإمكان المسافرين التبرع عبر الانترنت عند حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني للخطوط الجوية القطرية www.qatarairways.com، أو التبرع عن طريق مغلفات خاصة يتم تسليمها لطاقم الضيافة أثناء الرحلة. وتستغل الناقلة القطرية وسائل التواصل المختلفة مثل النظام الترفيهي على متن الطائرة ومجلة المها وقنوات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكثر من 38 مليون راكب بهدف الترويج لهذه المبادرة.

وعند الحجز عبر الموقع الالكتروني، ستظهر نافذة خيارات التبرع لبرنامج «علم طفلا» والتي تتفاوت قيمتها ما بين دولار أميركي واحد كحد أدنى و50 دولارا كحد اقصى. على متن الطائرة، سيقوم طاقم الطائرة بدعوة المسافرين للتبرع بأي مبلغ من المال بأي عملة ووضع هذا المبلغ في مغلفات خاصة.