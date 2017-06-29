الرحلات الإضافية ستوفر خيارات أكثر وراحة أكبر للضيوف

تقوم الاتحاد للطيران بتعزيز قدرتها الاستيعابية بين المركز الرئيسي لعملياتها التشغيلية وبين عمان وبيروت والقاهرة والدار البيضاء والرباط، وذلك تلبية للطلب خلال فترة الذروة بين شهري يونيو وسبتمبر، فيما ستوفر خدمات إضافية إلى الدمام على مدار العام. وستوفر الرحلات الإضافية وتوزيع طائرات أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خيارات أكثر وراحة أكبر للضيوف المحليين المسافرين خلال موسم العطلات. وفيما يلي تفاصيل تلك الرحلات: الدمام: رحلة يومية رابعة، عمان: رحلة يومية ثانية، بيروت: 4 رحلات أسبوعية جديدة وإطلاق طائرة بوينغ 787، القاهرة: رحلة يومية خامسة، الدار البيضاء: الترقية إلى طائرة آيرباص A340، الرباط: رحلة أسبوعية إضافية.

وبهذه المناسبة، أفاد بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: بينما نستعد لذروة موسم السفر وفترة العطلات، يسرنا أن نقدم لضيوفنا المحليين خيارات أكثر مع طائرات إضافية بين أبوظبي وبعض الأسواق الرئيسية على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: من خلال مواءمة قدرتنا الاستيعابية مع الطلب خلال الأشهر المزدحمة القادمة، ستساعد خدمات الرحلات الإضافية على تسهيل سفر ضيوفنا من وإلى هذه المدن ووجهات الربط الشعبية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأستراليا وشبه القارة الهندية.